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2022 YKS EK TERCİHLER NE ZAMANDI? | Geçen sene YKS 2. tercihler ne zaman, hangi tarihte yapıldı?

ÖSYM tarafından düzenlenen YKS'de yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından ek tercihler için bekleyiş başladı. ÖSYM'nin ek tercih kılavuzunu yayımlamaması ve 2. tercihlerin tarihinin henüz belli olmaması sebebiyle adaylar, geçen sene 2. yerleştirmelerin ne zaman başladığını araştırıyor. Peki 2023 YKS ek tercihler ne zamandı? Geçen sene YKS 2. tercihler ne zaman, hangi tarihte yapıldı? Detaylar ve tüm merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2023 Perşembe 16:41 Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2023 Perşembe 17:11
2022 YKS EK TERCİHLER NE ZAMANDI? | Geçen sene YKS 2. tercihler ne zaman, hangi tarihte yapıldı?

2022 YKS EK TERCİHLER NE ZAMANDI? | 3,5 milyondan fazla adayın birbiriyle yarıştığı YKS sınavlarında ilk tercih süreci tamamlandı. İlk yerleştirmelerde istedikleri üniversiteye ve bölüme giremeyen adayların ek tercihler için heyecanlı bekleyişi de başladı. ÖSYM'nin 2. tercihler için tarihi açıklamaması sebebiylE GEÇEn sene ek tercihlerin hangi tarihte yapıldığı merak ediliyor. İşte detaylar...

GEÇEN SENE YKS 2. TERCİHLER NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE YAPILDI?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak. Kayıt işlemlerinden sonra YÖK'ün ÖSYM'ye boş kontenjanları bildirmesiyle başlayacak olan ek tercihler, 2022 yılında , 7-13 Eylül 2022 tarihleri arasında yapıldı.

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2022 ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILDI?

Geçtiğimiz sene üniversite sınavının ardından herhangi bir üniversiteye yerleşen adaylar, elektronik kayıtlarını 22-24 Ağustos 2022, üniversite kayıtlarını ise 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapmışlardı.

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2022 e-KAYIT TARİHLERİ: 22 - 24 Ağustos

2022 ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ: 22 - 26 Ağustos

2023 e-KAYIT TARİHLERİ: 28 - 30 Ağustos

2023 ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ: 28 Ağustos - 1 Eylül

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2022 EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANDI?

2022 2. tercih sonuçları 19 Eylül 2022 tarihinde açıklandı.

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2022 EK YERLEŞTİRME ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILDI?

YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 26-30 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 25-28 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan tarihe ve ilgili belgelere göre işlem yapacaktır.

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