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YKS bu yıl tercih yapmazsam seneye puanım düşer mi? | YKS 2024 tercih sonrası yerleştirme olursa seneye kaç puan düşer?

YKS tercih dönemi maratonu başlarken öğrenciler de bu yıl tercih yapmamaları durumunda bir sonraki yıl puanlarının aynı kalıp kalmayacağını öğrenmek istiyor. TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılan adaylar emeklerinin karşılığını almak için tercihlerini doğru şekilde yapmayı amaçlıyor. YKS bu yıl tercih yapmazsam seneye puanım düşer mi? YKS 2024 tercih sonrası yerleştirme olursa seneye kaç puan düşer? sorularının yanıtları ve detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2024 Perşembe 01:34 Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2024 Perşembe 01:34
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YKS bu yıl tercih yapmazsam seneye puanım düşer mi? | YKS 2024 tercih sonrası yerleştirme olursa seneye kaç puan düşer?

YKS sınavının TYT, AYT ve YDT adlı 3 oturumu 3,5 milyondan fazla üniversite adayının katılımıyla tamamlandı. Sonuçların erişime açılmasıyla adaylar, tercih dönemi için araştırmalara koyuldu. Tercih yaparak şansını denemek isteyen, ancak tercihlerin sonucunda bir üniversite ve bölüme yerleşmesine rağmen yeniden sınava hazırlanmak isteyen adaylar, 'YKS tercih yapıp gitmezsem puanım düşer mi, kaç puan düşer?' sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar...

2024 YKS TERCİH YAPIP GİTMEZSEM PUANIM DÜŞER Mİ?

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, tercih ettiğiniz bölümlerden herhangi birine yerleşemezseniz okul puanınız düşmez. Ancak tercihlerinizden herhangi birine yerleşirseniz, okula kayıt yaptırmasanız dahi puanınız düşer.

Tercih yaptıktan sonra herhangi bir bölüme yerleşemediğinizde, ek tercihlerde OBP okul puanınız düşmeyeceği gibi sonraki yıllarda sınava girdiğinizde de OBP puanınızda herhangi bir düşüş gerçekleşmez.

2024 YKS OKUL PUANIM HANGİ DURUMLARDA DÜŞER?

📍 Lisans bölümünü kazanıp gitmeyince,

📍 Lisans bölümü kazanıp gidip, lisans eğitimi alırken diğer sene tekrar sınava girince,

📍 Ön lisans bölümü kazanıp gitmeyince,

📍 Yetenek sınavı ile yerleşince (kayıt yaptırsanız da yaptırmasanız da),

📍 Açık öğretim kazanınca puanınız düşer.

2024 YKS TERCİH YAPIP YERLEŞİRSEM SENEYE KAÇ PUANIM DÜŞER?

Yerleştirilmiş olan bazı adayların puanı bir sonraki sene düşürülmez. Sınavsız geçiş ile bir yüksek öğretim programına yerleştirilen adayların OBP'lerinin çarpılacağı katsayılarda herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır. Puan kesintisi olduğu zaman diploma puanınız yarı yarıya düşerek hesaplanacaktır.

2024 YKS TERCİH YAPIP YERLEŞİRSEM KAÇ SENE BOYUNCA PUANIM DÜŞER?

YKS puanı ile bir programa yerleştirilen adayın puanı her sene düşmez. Sadece yerleştirilen yılın bir sonraki yılında puanı düşer. Örneğin, 2024 yılında sınava girip tercih yaparak bir bölüme yerleştim, 2025 yılında sınava girdiğimde diploma puanım yarı yarıya düşecek. Fakat 2026 yılında sınava girmek istersem puanım düşmeyecek.

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