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YKS TERCİH YAPIP KAZANAMAZSAM PUANIM DÜŞER Mİ? | 2023 YKS ek tercih yapıp kazanamazsam seneye puanım düşer mi?

YKS'de sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından 3,5 milyondan fazla adayın tercih heyecanı sürüyor. 27 Temmuz Perşembe günü başlayan tercihlerde şansını denemek isteyen adaylar, arama motorlarında 'YKS tercih yapıp kazanamazsam puanım düşer mi?' Ek tercih yapıp kazanamazsam seneye puanım düşer mi?' sorularının cevabını araştırıyor. Tercih sonuçlarının ardından yeniden sınava hazırlanmak isteyen adayların merak ettikleri sorular ve cevapları haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2023 Pazartesi 08:10 Güncelleme Tarihi: 21 Ağustos 2023 Pazartesi 08:20
YKS TERCİH YAPIP KAZANAMAZSAM PUANIM DÜŞER Mİ? | 2023 YKS ek tercih yapıp kazanamazsam seneye puanım düşer mi?

YKS sınavının TYT, AYT ve YDT adlı 3 oturumu 3,5 milyondan fazla üniversite adayının katılımıyla tamamlandı. Sonuçların erişime açılmasıyla adaylar, tercih dönemi için araştırmalara koyuldu. Tercih yaparak şansını denemek isteyen, ancak tercihlerin sonucunda bir üniversite ve bölüme yerleşemediği için yeniden sınava hazırlanmak isteyen adaylar, 'YKS tercih yapıp kazanamazsam, ek tercihlerde kazanamazsam puanım düşer mi?' sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar...

2023 YKS TERCİH YAPIP GİTMEZSEM PUANIM DÜŞER Mİ?

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, tercih ettiğiniz bölümlerden herhangi birine yerleşemezseniz okul puanınız düşmez. Ancak tercihlerinizden herhangi birine yerleşirseniz, okula kayıt yaptırmasanız dahi puanınız düşer.

Tercih yaptıktan sonra herhangi bir bölüme yerlşemediğinizde, ek tercihlerde OBP okul puanınız düşmeyeceği gibi sonraki yıllarda sınava girdiğinizde de OBP puanınızda herhangi bir düşüş gerçeleşmez.

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde, bir sonraki sene YKS'ye katıldığında puanın düşmeyeceği durumlar şöyle açıklanmıştır:

Herhangi bir biçimde tercih ettiğiniz bölüme yerleşemezseniz okul puanınız düşmez.

Ek yerleştirmelerde tercih yaptığınız ve yerleşemediğiniz için puanınız kesilmez.

2023 YKS OKUL PUANIM HANGİ DURUMLARDA DÜŞER?

📍 Lisans bölümünü kazanıp gitmeyince,

📍 Lisans bölümü kazanıp gidip, lisans eğitimi alırken diğer sene tekrar sınava girince,

📍 Ön lisans bölümü kazanıp gitmeyince,

📍 Yetenek sınavı ile yerleşince (kayıt yaptırsanız da yaptırmasanız da),

📍 Açık öğretim kazanınca puanınız düşer.

2023 YKS TERCİH YAPIP YERLEŞİRSEM SENEYE KAÇ PUANIM DÜŞER?

Yerleştirilmiş olan bazı adayların puanı bir sonraki sene düşürülmez. Sınavsız geçiş ile bir yüksek öğretim programına yerleştirilen adayların OBP'lerinin çarpılacağı katsayılarda herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır. Puan kesintisi olduğu zaman diploma puanınız yarı yarıya düşerek hesaplanacaktır.

2023 YKS TERCİH YAPIP YERLEŞİRSEM KAÇ SENE BOYUNCA PUANIM DÜŞER?

YKS puanı ile bir programa yerleştirilen adayın puanı her sene düşmez. Sadece yerleştirilen yılın bir sonraki yılında puanı düşer. Örneğin, 2023 yılında sınava girip tercih yaparak bir bölüme yerleştim, 2024 yılında sınava girdiğimde diploma puanım yarı yarıya düşecek. Fakat 2025 yılında sınava girmek istersem puanım düşmeyecek.

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