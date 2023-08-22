Haberler Haberler ALTIN FİYATLARI CANLI - 22 Ağustos Salı 2023 çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum

ALTIN FİYATLARI CANLI - 22 Ağustos Salı 2023 çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum

22 AĞUSTOS SALI altında son durum - Altın, ülkemizdeki en güvenli yatırım araçları listesinde ilk sıralardaki yerini korumaya devam ediyor. Yatırımcıların yanı sıra vatandaşların da sıklıkla tercih ettiği bir para biriktirme yöntemi olan altın alış ve satış işlemlerinin kura göre değişimi de güni çinde sık sık araştırılan konular arasında. Gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve ata altın fiyatları arama motorlarında sıklıkla sorgulanırken 22 Ağustos altın fiyatlarını haberimizde derledik. İşte altında anlık son durum ve canlı kur takibi...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2023 Salı 07:50
ALTIN FİYATLARI CANLI - 22 Ağustos Salı 2023 çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum

💥CANLI ALTIN FİYATLARI - 22 Ağustos Salı günü yatırımcılar ve vatandaşlar, altındaki son durumu merak ediyor. İç piyasaya göre şekillenen ve alım gücüne büyük ölçüde etki eden altın fiyatları, ülkemizdeki yatırım araçları içinde en güvenli liman olmaya devam ediyor. Peki gram altın ne kadar oldu, çeyrek altın ne kadar? İşte altındaki anlık durum ve son fiyatlar...

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

22 Ağustos Salı 2023 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.657,41

Gram altın satış: 1.657,72

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.792,00

Çeyrek altın satış: 2.831,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 5.602,00

Yarım altın satış: 5.661,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 11.169,00

Tam altın satış: 11.270,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 11.372,00

Cumhuriyet altını satış: 11.543,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 11.466,00

Ata altın satış: 11.569,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 22 Ağustos Salı günü saat 06.24 itibarıyla alınmıştır.

DİĞER
Son dakika haberi: Samsunspor-Fenerbahçe maçı sonras Ahmet Çakar sitem etti! "Be bilgisiz, cahil adamlar..."
Türkiye gaz ihracatçısı oluyor! İşte adım adım başarı öyküsü
G.Saray'a Veratti'de kötü haber!
G.Saray'a Yunus piyangosu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
BİM aktüel ürünler kataloğu 22 Ağustos Salı
2023-2024 KYK yurt başvuruları ne zaman?
YKS geçen senenin puanını kullanabilir miyim?
2023 YKS taban puanları kitapçığı, sıralama ve kontenjanlar
YKS EK TERCİH BOŞ KONTENJAN KILAVUZU 2023 | ÖSYM 2023 YKS 2. tercihler boş kontenjan taban puanları
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'tan flaş Talisca ve Ramos açıklaması! Beşiktaş'tan flaş Talisca ve Ramos açıklaması! 01:37
Fred'in golünde iptal kararı doğru mu? Toroğlu yorumladı! Fred'in golünde iptal kararı doğru mu? Toroğlu yorumladı! 01:37
İsmail Kartal'dan zemin eleştirisi! İsmail Kartal'dan zemin eleştirisi! 01:37
Kanarya zirveye yükseldi! İşte güncel puan durumu! Kanarya zirveye yükseldi! İşte güncel puan durumu! 01:37
F.Bahçe Samsun'da kazandı! F.Bahçe Samsun'da kazandı! 01:37
F.Bahçe'nin golü ofsayta takıldı! İşte o pozisyon F.Bahçe'nin golü ofsayta takıldı! İşte o pozisyon 01:37
Daha Eski
Ankara'da puanlar paylaşıldı! Ankara'da puanlar paylaşıldı! 01:37
F.Bahçe'de çifte sakatlık şoku! Yeni transferler oyuna devam edemedi F.Bahçe'de çifte sakatlık şoku! Yeni transferler oyuna devam edemedi 01:37
Beşiktaş'ın D. Kiev maçları kadrosu belli oldu! Beşiktaş'ın D. Kiev maçları kadrosu belli oldu! 01:37
Filenin Sultanları 3'te 3 ile gruptan çıkmayı garantiledi! Filenin Sultanları 3'te 3 ile gruptan çıkmayı garantiledi! 01:37
İspanyollar duyurdu! Aslan'a sürpriz kanat İspanyollar duyurdu! Aslan'a sürpriz kanat 01:37
G.Saray'a Veratti'de kötü haber! G.Saray'a Veratti'de kötü haber! 01:12