CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler EuroLeague Fenerbahçe Beko Final Four için Atina'ya gitti

Fenerbahçe Beko Final Four için Atina'ya gitti

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, 2026 Euroleague Final Four için Yunanistan'ın başkenti Atina'ya uğurlandı.

EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2026 16:23
Fenerbahçe Beko Final Four için Atina'ya gitti

Yunanistan'ın başkenti Atina'da 22-24 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek Euroleague Final Four'da mücadele edecek olan Fenerbahçe Beko için Ülker Spor ve Etkinlik Salonu önünde uğurlanma organizasyonu gerçekleştirildi. Yağışlı havaya rağmen salon önünde toplanan sarı-lacivertli taraftarlar tezahüratlarla takımına destek verdi. Takımı uğurlamak için salona gelen Fenerbahçe Erkek Basketbol Şubesinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cem Ciritci, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"EMEĞİMİZİN KARŞILIĞINI ALMAK İÇİN ELİMİZDE ÇOK GÜZEL FIRSAT VAR"

Yağmurlu havaya rağmen destekleri için gelen taraftarlara teşekkür ederek sözlerine başlayan Ciritci, "Atina'ya yola çıkacağız. Tek umudumuz orada milletimizi, taraftarlarımızı sevindirip kupayı almak. Çok uzun bir periyot ve zorlu bir dönemden geçtik. Bu takım sezon boyunca 90'a yakın maç yapıyor. Bunun için mücadele ediyor, bunun emeğinin karşılığını almak için elimizde çok güzel fırsat var. Eğer bu iki maçı da kayıpsız geçersek mutlu sona ulaşmış olacağız. Tek ümidimiz, umudumuz maçı almak" ifadelerini kullandı.

"TAHMİNİMİZ 4 BİNİN ÜZERİNDE TARAFTARIMIZ OLACAK"

Final Four'da karşılaşacakları Yunan takımı Olympiakos'u değerlendiren Cem Ciritci, "Rakip çok güçlü, saygı duyuyoruz. Onlar da Yunanistan'da oynayacaklar. 8-9 bin gibi taraftar desteği ile oynayacaklar. Bizim de tahminimiz 4 binin üzerinde taraftarımızın olması, bizi desteklemesi; bu da bence yeterli bir sayı. Olympiakos'a da başarılar diliyoruz ama kazanan biz oluruz inşallah" dedi.

BAŞKAN SADETTİN SARAN UĞURLADI

Basketbolcuların çıkışı esnasında meşaleler yakılırken, tezahüratlarla destek verildi. Taraftarlar, Kaptan Melih Mahmutoğlu'na da çiçek takdim ederek başarılar diledi. Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ise teknik heyet ve basketbolculara otobüse kadar eşlik etti ve daha sonra kafileyi uğurladı.

Fenerbahçe, 22 Mayıs Cuma günü TSİ 18.00'de Yunan ekibi Olympiakos ile karşı karşıya gelecek.

Okan Buruk'a Çizme kancası!
Mourinho F.Bahçeli yıldızı Real Madrid'e alıyor!
DİĞER
Süper Lig’in en pahalı 15 genç futbolcusu açıklandı! Zirvenin sahibi belli oldu...
İşte "CHP haramın sığınağı olamaz" manifestosuna destek verenler! İsim isim Kılıçdaroğlu'nun açtığı bayrağın altında toplanan vekiller
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'de flaş ayrılık! Evini bile satın aldı
G.Saray'dan golcü operasyonu! Teklif ortaya çıktı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
M. City'den G.Saray'a dev transfer! Silva denmişti ancak... M. City'den G.Saray'a dev transfer! Silva denmişti ancak... 15:38
Gülnaz Çetin Türkiye Şampiyonu! Gülnaz Çetin Türkiye Şampiyonu! 15:27
"Gelecek yıl çok daha başarılı olacağız" "Gelecek yıl çok daha başarılı olacağız" 15:23
PFDK sevkleri açıklandı! PFDK sevkleri açıklandı! 15:20
Konyaspor'un sezon analizi! Konyaspor'un sezon analizi! 15:17
Beşiktaş'ta eski futbolcu Recep Adanır anıldı Beşiktaş'ta eski futbolcu Recep Adanır anıldı 15:17
Daha Eski
Serdal Adalı Aleksander Ceferin ile buluştu Serdal Adalı Aleksander Ceferin ile buluştu 15:09
Kseniya Liabiodkina, Göztepe'de! Kseniya Liabiodkina, Göztepe'de! 14:57
F.Bahçelilerin beklediği haber geldi! Salah... F.Bahçelilerin beklediği haber geldi! Salah... 14:34
Göztepe Avrupa takımlarının radarında! Göztepe Avrupa takımlarının radarında! 14:27
İstanbul'da Dev final gecesi! İstanbul'da Dev final gecesi! 14:20
Millilerin Dünya Kupası maç takvimi belli oldu! Millilerin Dünya Kupası maç takvimi belli oldu! 13:52