METEOR YAĞMURU İZLENECEK YERLER İSTANBUL 2023 | ⭐Perseid meteor yağmuru İstanbul'un hangi ilçelerinden izlenir?

METEOR YAĞMURU İZLENECEK YERLER İSTANBUL 2023 | Perseid meteor yağmuru, her yıl Temmuz - Ağustos aylarında meydana gelmekle birlikte en kuvvetli gözlem zamanının 12-13 Ağustos olduğu söylenmektedir. Bu yıl da yine heyecanla beklen meteor yağmrunu izlemek için şehirden uzak yerler tavsiye edilse de İstanbul'da yaşayan ve mucizevi doğa olayına tanık olmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında 'Perseid meteor yağmuru İstanbul'un hangi ilçelerinden izlenir?' sorgulaması yapıyor. İşte detaylar...

👀METEOR YAĞMURU İZLENECEK YERLER 👀

Perseid meteor yağmuru, yıldızlar arasındaki toz ve kum taneciklerinin Dünya'nın atmosferine girdiği bir olaydır. Bu meteor yağmurunu izlemek istediğinizde, şehir ışıklarından uzak, karanlık ve açık bir gökyüzü izleme noktası seçmek önemlidir. İstanbul'da da bu olayı en iyi izlemek için bazı ilçeler daha uygun olabilir. Ancak, meteor yağmurları doğa olayları olduğu için izleme koşulları tahmin edilenden farklılık gösterebilir. İstanbul'da Perseid meteor yağmurunu izlemek için aşağıdaki ilçeleri düşünebilirsiniz:

PERSEİD METEOR YAĞMURU İSTANBUL'UN HANGİ İLÇELERİNDEN İZLENİR?

⭐AĞVA

İstanbul'a yakın, deniz kenarında bulunan Ağva, ışık kirliliğinden uzak bir bölge olarak meteor yağmurunu izlemek için uygun bir yer olabilir.

⭐POLONEZKÖY Şehir merkezine görece uzak olan Polonezköy, karanlık bir ortam sağlayarak meteor gözlemi için iyi bir seçenek olabilir.

⭐BEYKOZ Boğaz'ın Anadolu yakasındaki ilçelerinden Beykoz, deniz manzarasıyla ve daha az ışık kirliliğiyle meteor yağmurunu izlemek için iyi bir seçenek olabilir.

⭐SİLİVRİ Silivri'nin bazı bölgeleri, şehir merkezine göre daha az ışık kirliliğine sahip olabilir.

⭐YARIMBURGAZ MAĞARASI ÇEVRESİ Yarımburgaz Mağarası çevresi, kentsel ışıklardan uzaklaşıp meteor yağmurunu daha iyi izlemek için tercih edilebilir.

Öte yandan Adalar, Büyükçekmece ve Sarıyer gibi ilçeler de diğer bölgelere göre daha az ışık kirliliğine sahip olduğundan meteor yağmurunu izlemek için ideal olabilir.

😎ÇIPLAK GÖZLE METEOR YAĞMURU İZLEMEK GÖZ BOZAR MI?😎

Çıplak gözle meteor yağmurunu izlemek genellikle gözleri bozmaz. Meteor yağmurları, Dünya'nın atmosferine giren toz ve kum taneciklerinin neden olduğu parlak ışık patlamalarıdır. Bu ışık patlamaları görsel olarak oldukça etkileyici ve zararsızdır.

Ancak, güneş ışığı gibi parlak ışıklara doğrudan bakmak gözlere zarar verebilir. Meteor yağmurunu izlerken de dikkatli olmanız önemlidir. İşte çıplak gözle meteor yağmurlarını izlerken dikkat etmeniz gerekenler:

😎Göz Koruması: Gözleri korumak için özel güneş gözlüğü kullanmanız gerekmez. Fakat, gözlerinizi parlak ışığa doğrudan maruz bırakmamaya çalışın.

😎Işık Kirliliği: Mümkünse ışık kirliliğinden uzak, karanlık bir alanı tercih edin. Bu, gökyüzünü daha iyi gözlemlemenizi sağlayacaktır.

😎Göz Dinlendirmek: Uzun süre boyunca sürekli gökyüzüne bakmak gözleri yorabilir. Ara sıra gözleri dinlendirmek için ara vermek iyi bir fikirdir.

😎Rahatlık: Rahat bir pozisyonda oturarak veya uzanarak meteor yağmurunu izlemek gözleriniz için daha rahat olacaktır.

😎Gözlük veya Lens: Gözlük veya kontakt lens kullanıyorsanız, meteor yağmurunu izlerken de onları takmaya devam edebilirsiniz.