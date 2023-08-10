PASAPORT ÜCRETLERİ 2023 | 6 ay, 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl, 10 yıllık pasaport ne kadar? Defter bedeli, harç ücreti ve istenen belgeler

PASAPORT ÜCRETLERİ 2023 | Yurt dışına çıkmak isteyen kişilere gerekli belgeler arasında en önemlisi olan pasaport, defter bedellerinin güncellenmesinin ardından en sık araştırılan konular arasında yerini aldı. 6 ay, 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl ve 10 yıllık olmak üzere değişen pasaport ücretlerini araştıran vatandaşlar için harç bedeli ve pasaport ücretlerini haberimizde derledik.

PASAPORT HARÇLARI NE KADAR OLDU?

Hazine ve Maliye Bakanlığının, Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 79), Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında pasaport bedeli 501,00 TL olarak yer aldı. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Pasaport Hizmetleri sayfasında pasaport harçları hakkında yeni liste yayınlandı. Yeni belirlenen pasaport harç ücretleri şöyle belirlendi:

6 AY, 1 YIL, 2 YIL, 3 YIL, 10 YIL PASAPORT NE KADAR?

💰6 Aylık Pasaport Harç Bedeli: 689,70 TL

💰1 Yıllık Pasaport Harç Bedeli: 1008,30 TL

💰2 Yıllık Pasaport Harç Bedeli: 1646,10 TL

💰3 Yıllık Pasaport Harç Bedeli: 2338,50 TL

💰4-10 Yıllık Pasaport Harç Bedeli: 3295,50 TL

BORDO PASAPORT ALMAK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR VE BELGELER

Bordo pasaport almak için öncelikle Türk vatandaşı olmanız gerekiyor. 1,2 ve 3. dereceden devlet memurlarının yeşil pasaport alma hakkı bulunuyor. Ayrıca diplomatlar ve milletvekilleri siyah pasaport kullanabiliyor. Devlet hizmetinde çalışmayan her Türk vatandaşının Umuma mahsus olan bordo pasaport alması gerekiyor.

🔶Kimlik kartı, nüfus cüzdanı ya da geçici kimlik belgesi,

🔶Biyometrik fotoğraf (1 adet, son 6 ay içinde çekilmiş),

🔶Muvafakatname (Yasal temsilci başvuru merkezinde değilse, kısıtlı kişiler ve çocuklar için),

🔶Öğrenci Belgesi (Harçsız pasaport başvurusu için),

🔶Başvuru öncesinde defter ve pasaport harç bedelinin ödenmesi,

🔶Eski pasaport (Daha önce alınmış, iptal edilmemiş pasaport var ise)