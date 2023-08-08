GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | GRÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Giresun Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Giresun Üniversitesi taban puanları 2023, GRÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER

Anestezi TYT 65/67 340,66 451.884

İlk ve Acil Yardım TYT 70/72 335,86 484.161

İlk ve Acil Yardım (İÖ) TYT 60/62 322,32 586.871

İlk ve Acil Yardım TYT 70/72 320,14 605.166

İlk ve Acil Yardım (İÖ) TYT 60/62 311,46 683.786

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 60/62 308,88 708.592

Diyaliz TYT 50/52 306,56 731.694

Fizyoterapi TYT 70/72 305,92 738.215

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 40/41 304,7 750.997

Optisyenlik TYT 60/62 298,67 815.107

Diyaliz (İÖ) TYT 50/52 297,87 823.816

Fizyoterapi (İÖ) TYT 60/62 295,95 845.311

Bilgisayar Programcılığı TYT 65/67 288 939.201

Çocuk Gelişimi TYT 70/72 285,69 967.929

Optisyenlik (İÖ) TYT 50/52 284,85 978.656

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 30/31 283,18 1.000.395

Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (İngilizce) TYT 70/72 280,44 1.036.249

Acil Durum ve Afet Yönetimi TYT 46/48 275,89 1.098.382

Çocuk Gelişimi TYT 80/82 271,73 1.157.798

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik TYT 75/77 270,72 1.172.542

Aşçılık TYT 40/41 268,83 1.200.746

Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 57/59 268,73 1.202.299

Bilgisayar Programcılığı TYT 60/62 265,77 1.247.362

Bilgisayar Programcılığı (İÖ) TYT 50/52 265,21 1.256.097

Ormancılık ve Orman Ürünleri TYT 40/41 264,3 1.270.226

Çocuk Gelişimi (İÖ) TYT 60/62 263,71 1.279.473

Grafik Tasarımı TYT 80/82 260,65 1.328.877

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (İÖ) TYT 48/50 257,57 1.379.859

Elektrik TYT 50/52 256,55 1.397.208

Sosyal Hizmetler TYT 80/82 256,2 1.403.211

İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 50/52 255,86 1.408.921

Makine TYT 40/41 252,23 1.472.584

Özel Güvenlik ve Koruma TYT 50/52 251,22 1.490.478

Harita ve Kadastro TYT 80/82 251,06 1.493.385

Çocuk Gelişimi (İÖ) TYT 60/62 250,48 1.503.919

Bankacılık ve Sigortacılık TYT 77/79 249,63 1.519.455

Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 50/52 249,63 1.519.543

Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (İngilizce) (İÖ) TYT 59/61 249,15 1.528.281

Elektronik Teknolojisi TYT 40/41 246,83 1.571.755

Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği TYT 49/51 244,96 1.607.548

Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 60/62 242,93 1.647.102

Radyo ve Televizyon Programcılığı TYT 40/41 242,26 1.660.410

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 60/62 240,94 1.686.456

Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı TYT 30/31 239,62 1.713.235

Harita ve Kadastro (İÖ) TYT 40/41 239,21 1.721.835

Turizm ve Seyahat Hizmetleri TYT 25/26 236,77 1.772.527

Fındık Eksperliği TYT 30/31 236,26 1.783.333

Elektrik TYT 50/52 235,89 1.791.187

Makine TYT 30/31 235,82 1.792.764

Bilişim Güvenliği Teknolojisi TYT 50/52 235,45 1.800.783

İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 40/41 235,41 1.801.591

Sosyal Güvenlik TYT 30/31 235,39 1.801.977

Grafik Tasarımı (İÖ) TYT 60/62 235 1.810.423

Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi TYT 29/30 234,73 1.816.395

Moda Tasarımı TYT 40/41 234,24 1.826.847

Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 59/61 231,88 1.878.679

Özel Güvenlik ve Koruma (İÖ) TYT 30/31 230,94 1.899.618

Sosyal Hizmetler (İÖ) TYT 60/62 230,91 1.900.363

Turizm ve Seyahat Hizmetleri TYT 59/61 230,9 1.900.566

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 80/82 230,45 1.910.839

Çağrı Merkezi Hizmetleri TYT 25/26 230,25 1.915.168

İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) TYT 50/52 228,55 1.954.522

Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 34/35 227,19 1.985.991

Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 69/71 226,6 2.000.071

Mimari Restorasyon TYT 60/62 225,54 2.025.298

Bankacılık ve Sigortacılık TYT 70/72 224,53 2.049.326

Moda Tasarımı TYT 20/21 223,95 2.063.111

Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi TYT 40/41 223,69 2.069.372

İşletme Yönetimi TYT 59/61 223,18 2.081.809

İnşaat Teknolojisi TYT 50/52 223,17 2.082.087

İç Mekan Tasarımı (İÖ) (Bk.42) TYT 50/52 222,69 2.093.541

Tekstil Teknolojisi TYT 20/21 221,93 2.111.936

Bankacılık ve Sigortacılık TYT 40/41 221,57 2.120.714

Radyo ve Televizyon Programcılığı TYT 40/41 221,45 2.123.648

İç Mekan Tasarımı TYT 50/52 221,15 2.131.122

Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) TYT 60/62 220,62 2.144.060

Emlak Yönetimi TYT 25/26 219,81 2.164.478

Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) TYT 30/31 219,7 2.167.263

Dış Ticaret TYT 35/36 219,51 2.171.905

Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) TYT 30/31 219,5 2.172.073

Posta Hizmetleri TYT 40/41 219,01 2.184.474

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler TYT 20/21 218,33 2.201.247

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 38/39 218,32 2.201.502

Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 28/29 217,89 2.212.135

Gıda Teknolojisi TYT 40/41 217,64 2.218.298

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) TYT 40/41 217,28 2.226.960

Bankacılık ve Sigortacılık TYT 40/41 217,09 2.231.907

Maliye TYT 60/62 216,15 2.254.892

Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 20/21 214,55 2.295.075

İnsan Kaynakları Yönetimi TYT 30/31 214,22 2.303.250

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama TYT 40/41 211,81 2.363.911

Maliye TYT 30/31 211,68 2.367.331

İnşaat Teknolojisi (İÖ) TYT 40/41 211,45 2.372.880

Mimari Restorasyon TYT 30/31 206,66 2.490.109

📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

Sınıf Öğretmenliği EA 50/52 359,06 149.508

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70/72 347,08 185.718

Grafik Tasarımı EA 30/31 285,58 515.396

İşletme EA 30/31 249,01 890.002

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 70/72 247,97 902.754

Sosyoloji EA 60/62 240,36 1.001.414

Uluslararası İlişkiler EA 50/52 240,07 1.005.265

İktisat EA 40/41 239,4 1.014.249

Finans ve Bankacılık EA 40/41 230,82 1.133.208

Uluslararası Ticaret ve Finansman EA 30/31 226,65 1.192.645

Lojistik Yönetimi EA 30/31 223,95 1.231.640

Tekstil ve Moda Tasarımı EA 30/31 222,01 1.259.516

Turizm İşletmeciliği EA 20/21 221,74 1.263.426

Lojistik Yönetimi EA 50/52 199,63 1.560.825

📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

Tıp SAY 130/134 483,87 28.799

Diş Hekimliği SAY 70/72 466,63 42.466

İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50/52 383,24 126.104

Bilgisayar Mühendisliği SAY 50/52 346,79 181.707

Hemşirelik SAY 110/113 337,05 200.546

Ebelik SAY 70/72 321,13 235.793

Makine Mühendisliği SAY 20/8 300,04 293.398

Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 60/30 299,26 295.820

İnşaat Mühendisliği SAY 30/4 298,68 297.619

Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 30/21 297,98 299.861

Matematik SAY 20/21 277,75 373.157

Biyoloji SAY 20/21 255,94 482.609

Gıda Teknolojisi SAY 45/47 174,91 1.368.134

📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER

Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 50/52 402,81 20.301

Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 70/72 391,17 31.438

Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50/52 377,08 50.581

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 50/52 349,87 111.221

Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 50/52 340,47 141.965

Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 60/62 295,28 388.005

Coğrafya SÖZ 60/62 294,54 393.590

İslami İlimler SÖZ 90/93 288,25 443.187

Tarih SÖZ 60/62 270,64 600.978

İslami İlimler (M.T.O.K.) SÖZ 10/10 265,59 650.970

Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 70/72 258,58 723.750

Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) SÖZ 40/41 258,3 726.836

İslami İlimler (İÖ) SÖZ 70/72 249,82 820.736

Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 70/72 246,67 856.267

Tarih (İÖ) SÖZ 40/41 235,8 981.246

Rekreasyon Yönetimi SÖZ 30/31 232,53 1.018.269

Gazetecilik SÖZ 70/72 229,6 1.051.292

İslami İlimler (M.T.O.K.) (İÖ) SÖZ 10/10 229,02 1.057.940

📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER