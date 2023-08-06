KPSS ÖABT KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA 2023? | KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi 1. 2. oturum saat kaçta başlıyor, bitiyor?

KPSS ÖABT KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA 2023? | Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda öğretmenlere uygulanan ÖABT için geri sayım devam ediyor. ÖSYM'nin her yıl öğretmenler için düzenlediği alan bilgisi sınavına katılacak adaylar, araştırmalarına hız verirken 6 Ağustos Pazar günü yapılacak sınavın detaylarını ve merak edilenleri sizler için derledik.

KPSS ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ 1., 2. OTURUM SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, BİTİYOR?

6 Ağustos 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-KPSS-ÖABT sınavında adaylar, sabah oturumu saat 10.15'te, öğleden sonra oturumu ise saat 14.45'te başlayacak. Adaylar, sınava 15 dakika kalana dek sınav salonlarına girebilecekken ilk oturum için 10.00, 2. oturum için ise 14.00'ten sonra sınav salonlarına alınmayacak.

ÖABT'de adaylara; Sınıf Öğretmenliği ve Yabancı Dil (İngilizce) alanlarında alan bilgisi ile ilgili 45 soru, alan eğitimi ile ilgili 30 soru; diğer tüm alanlarda ise alan bilgisi ile ilgili 60 soru, alan eğitimi ile ilgili 15 soru sorulacaktır. ÖABT'de adaylara 120 dakika süre verilecek.

2023 KPSS ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Sınav yerlerini gösteren giriş belgeleri, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden alınabilecek. KPSS giriş belgesi almak isteyen adaylar T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınava giriş belgesini temin edebilir. Giriş belgesinin önce bilgisayara indirilmesi, ardından yazdırılması gerekmektedir.

KPSS ÖABT GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYIN

2023 KPSS ÖABT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavı sonuçlarının 25 Ağustos 2023 tarihinde adayların erişimine açıklanacağını duyurdu.