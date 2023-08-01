Haberler Haberler 💰1 DOLAR KAÇ TL? | 1 Ağustos 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

💰1 DOLAR KAÇ TL? | 1 Ağustos 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu? 1 Ağustos Salı 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2023 Salı 13:50
💰1 DOLAR KAÇ TL? | 1 Ağustos 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

1 AĞUSTOS 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 1 Ağustos Salı 2023 Döviz Kuru...

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

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ABD Doları: 26,96 (Alış) - 26,97 (Satış)

EURO: 29,59 (Alış) - 29,60 Satış)

STERLİN: 34,45 (Alış) - 34,62 (Satış)

1 DOLAR = 26,97 TL

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

👉1 Ağustos Salı 2023 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.696,16

Gram altın satış: 1.696,49

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.765,00

Çeyrek altın satış: 2.797,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 5.531,00

Yarım altın satış: 5.593,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 11.053,00

Tam altın satış: 11.135,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 11.301,00

Cumhuriyet altını satış: 11.472,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 11.350,00

Ata altın satış: 11.426,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 1 Ağustos Salı günü saat 13.23 itibarıyla alınmıştır.

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