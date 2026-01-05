Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı 2026 süreci gündemdeki yerini koruyor. 3 bin kişilik kadro için başvuruda bulunan adaylar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? sorularına yanıt arıyor. Personel alımı sonuçlarının, Bakanlığın resmi internet sitesi ve ilgili platformlar üzerinden duyurulması beklenirken; yerleştirme, evrak teslimi ve göreve başlama takvimi de adayların yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor. Resmi açıklama yapıldığında detayların netleşmesi bekleniyor. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde...

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI 3 BİN PERSONEL ALIMI SON DURUM

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 3 bin personel alımı süreciyle ilgili detaylar adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Başvurular, 15 Aralık 2025 - 26 Aralık 2025 tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden e-Devlet şifresi ile alındı. Belirtilen tarihler dışında veya farklı platformlardan yapılan başvurular geçerli sayılmadı.

BAŞVURU VE TERCİH ŞARTLARI

Adaylar, aynı öğrenim düzeyinde birden fazla diplomaya sahip olsalar dahi, yalnızca mezun oldukları tek bir bölüm üzerinden uygun sözleşmeli pozisyona başvurabildi. Tercih sürecinde ise adaylara en fazla 18 tercih hakkı tanındı. Gerçeğe aykırı belge sunan veya yanlış beyanda bulunan adaylar hakkında yasal işlem uygulanacak. Bu kişilerin atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek, kendilerine herhangi bir ödeme yapılmışsa bu tutar yasal faiziyle birlikte geri alınacak.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak,

b) Son müracaat tarihi itibariyle başvuru yapılan sözleşmeli pozisyon için istenilen bölümden mezun olmak, (başvurduğu sözleşmeli personel pozisyonu için belirlenen öğrenim düzeyinin üstü bir öğrenim düzeyinde mezun durumda olup bu öğrenim düzeyinde KPSS puanı bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.)

c) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,

ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine eklenen; "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." şartını sağlıyor olmak.

d) Görevini devamlı yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak.

PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3 bin personel alımı sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz netleşmedi. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından sonuçlar, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden erişime açılacak.Adaylara ayrıca yazılı veya sözlü bir tebligat yapılmayacak olup, sonuçlar yalnızca https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim adresi üzerinden görüntülenebilecek.