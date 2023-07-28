EMEKLİ ZAM FARKI YATTI MI 2023? | SSK, BAĞKUR, Emekli Sandığı 4A 4B 4C maaş farkı ödendi mi, ne zaman ödenecek?

EMEKLİ ZAM FARKI YATTI MI 2023? | Emekli sandığı kapsamında emekli olan kişilerin veya yakınlarının aldığı emekli maaşı, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı fark ödemelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı belli oldu. Milyonlarca emekli için yapılan temmuz ara zammında, emekli maaşlarına yüzde 25 iyileştirme yapıldı. Ara zammın ardından emekli zam farkının ne zaman yatacağı Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan açıklama ile duyuruldu. İşte detaylar...

SSK, BAĞKUR, EMEKLİ SANDIĞI 4A 4B 4C MAAŞ FARKI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamada, bu aylıkları alan toplam 2 milyon 393 bin 142 kişinin 1 Temmuz itibarıyla oluşan aylık farklarının banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına yatırılacağı belirtildi.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Aylıklarını her ay alanlara, temmuzda 1 aylık tutarında aylık farkı ödenecek. Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan; mayıs-haziran-temmuz dönemindekilere temmuzda 1 aylık tutarında, haziran-temmuz-ağustos dönemindekilere temmuz ve ağustosta 2 aylık tutarında, temmuz-ağustos-eylül dönemindekilere ise temmuz, ağustos ve eylülde olmak üzere 3 aylık tutarında aylık farkı tahakkuk ettirildi."

📣 4C (Emekli Sandığı) kapsamında olan emeklilerimizin Temmuz dönemi zam farklarını 28 Temmuz'da ödüyoruz. pic.twitter.com/az2j2Gf7KT — SGK (@sgksosyalmedya) July 27, 2023

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

En düşük emekli aylığı 2021 yılında 1500 lira olan, 2022 Ocak'ta 2 bin 500 lira, temmuz ayında da 3500 liraya çıkarıldı. En düşük emekli maaşının da 3 bin 500 liradan yüzde 57.14 artışla 5 bin 500 liraya bu yıl için de 7500 liraya çıkarıldı. En düşük emekli aylıkları kök aylık üzerinden artırıldıktan sonra yasayla belirlenen sınırın altında kalırsa alt sınıra tamamlanıyor. Yıl sonuna kadar en düşük aylık 7500 lira olmaya devam edecek.

Emekli ve memur maaş zamlarının belirlenmesinde kritik rol oynayan 6 aylık enflasyon farkının belli oldmmasının ardından seyyanen zam ile en düşük memur maaşı 22 bin 17 TL'ye yükseltilirken, emekli maaşına ne kadar zam yapılacağı da açıklığa kavuştu. En düşük emekli maaşı olan 7 bin 500 liranın üzerinde alan emekliler için kademeli artış yapılması beklenirken TBMM'de hazırlanan önergeye göre, Emekli Sandığı, Bağkur ve SSK emeklileri yılın altı ayı için toplamda yüzde 25 zam alacak. Buna göre SSK, Bağ-Kur ve emekli memur aylıklarına zam yüzde 25'e çıkartılacak.