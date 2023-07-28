Haberler Haberler EMEKLİ ZAM FARKI YATTI MI 2023? | SSK, BAĞKUR, Emekli Sandığı 4A 4B 4C maaş farkı ödendi mi, ne zaman ödenecek?

EMEKLİ ZAM FARKI YATTI MI 2023? | SSK, BAĞKUR, Emekli Sandığı 4A 4B 4C maaş farkı ödendi mi, ne zaman ödenecek?

Emekli Sandığı kapsamında emekli aylığı alanların maaş farkları için bekleyiş sürüyor. Malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanlara da yatırılacak olan 2023 Temmuz zam farkı ödemeleri hakkında, arama motorlarında araştırılan 'Emeki zam farkı yattı mı 2023? SSK, BAĞKUR, Emekli Sandığı 4A 4B 4C maaş farkı ödendi mi, ne zaman ödenecek?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2023 Cuma 10:40 Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2023 Cuma 11:00
EMEKLİ ZAM FARKI YATTI MI 2023? | SSK, BAĞKUR, Emekli Sandığı 4A 4B 4C maaş farkı ödendi mi, ne zaman ödenecek?

EMEKLİ ZAM FARKI YATTI MI 2023? | Emekli sandığı kapsamında emekli olan kişilerin veya yakınlarının aldığı emekli maaşı, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı fark ödemelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı belli oldu. Milyonlarca emekli için yapılan temmuz ara zammında, emekli maaşlarına yüzde 25 iyileştirme yapıldı. Ara zammın ardından emekli zam farkının ne zaman yatacağı Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan açıklama ile duyuruldu. İşte detaylar...

SSK, BAĞKUR, EMEKLİ SANDIĞI 4A 4B 4C MAAŞ FARKI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamada, bu aylıkları alan toplam 2 milyon 393 bin 142 kişinin 1 Temmuz itibarıyla oluşan aylık farklarının banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına yatırılacağı belirtildi.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

7600, 7700, 7800... emekli maaşına ne kadar zam geldi? Devamını Oku BUNU DA OKU

"Aylıklarını her ay alanlara, temmuzda 1 aylık tutarında aylık farkı ödenecek. Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan; mayıs-haziran-temmuz dönemindekilere temmuzda 1 aylık tutarında, haziran-temmuz-ağustos dönemindekilere temmuz ve ağustosta 2 aylık tutarında, temmuz-ağustos-eylül dönemindekilere ise temmuz, ağustos ve eylülde olmak üzere 3 aylık tutarında aylık farkı tahakkuk ettirildi."

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

En düşük emekli aylığı 2021 yılında 1500 lira olan, 2022 Ocak'ta 2 bin 500 lira, temmuz ayında da 3500 liraya çıkarıldı. En düşük emekli maaşının da 3 bin 500 liradan yüzde 57.14 artışla 5 bin 500 liraya bu yıl için de 7500 liraya çıkarıldı. En düşük emekli aylıkları kök aylık üzerinden artırıldıktan sonra yasayla belirlenen sınırın altında kalırsa alt sınıra tamamlanıyor. Yıl sonuna kadar en düşük aylık 7500 lira olmaya devam edecek.

Emekli maaşı banka promosyonları 2023 Devamını Oku BUNU DA OKU

Emekli ve memur maaş zamlarının belirlenmesinde kritik rol oynayan 6 aylık enflasyon farkının belli oldmmasının ardından seyyanen zam ile en düşük memur maaşı 22 bin 17 TL'ye yükseltilirken, emekli maaşına ne kadar zam yapılacağı da açıklığa kavuştu. En düşük emekli maaşı olan 7 bin 500 liranın üzerinde alan emekliler için kademeli artış yapılması beklenirken TBMM'de hazırlanan önergeye göre, Emekli Sandığı, Bağkur ve SSK emeklileri yılın altı ayı için toplamda yüzde 25 zam alacak. Buna göre SSK, Bağ-Kur ve emekli memur aylıklarına zam yüzde 25'e çıkartılacak.

DİĞER
Oğuzhan Koç'tan boşanan Demet Özdemir kesenin ağzını açtı! Yunan DJ Sergio ile aşkı için milyonları gözden çıkardı!
Cuntacı Ekrem İmamoğlu koltuk savaşında vites artırdı! Kılıçdaroğlu'na güçsüz, partizan ve korkak lider iması!
Kanarya'da veda zamanı! Talibi çıktı
O isme övgü! "Yeni transfer gibi olur"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
CUMA HUTBESİ | 28 Temmuz Cuma
AÖL 3. dönem sınav giriş ekranı 2023
İstanbul barajları doluluk oranı kritik seviyede!
Aşure yaparken nasıl niyet edilir Diyanet?
Aşure günü ne zaman 2023?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
UEFA'dan İtalyan devine men! UEFA'dan İtalyan devine men! 10:46
Devlerin hazırlık maçında kazanan çıkmadı! Devlerin hazırlık maçında kazanan çıkmadı! 10:20
Tuğçe-Serdar Aziz çiftinden mutlu haber! Tuğçe-Serdar Aziz çiftinden mutlu haber! 10:16
UEFA ülke puanı güncellendi! Türkiye'nin... UEFA ülke puanı güncellendi! Türkiye'nin... 10:11
Tahkim Kurulu Başkanı Artuç hayatını kaybetti! Tahkim Kurulu Başkanı Artuç hayatını kaybetti! 09:45
O isme övgü! "Yeni transfer gibi olur" O isme övgü! "Yeni transfer gibi olur" 09:39
Daha Eski
Kanarya'da veda zamanı! Talibi çıktı Kanarya'da veda zamanı! Talibi çıktı 09:19
Kartal'dan orta sahaya çifte atak! Kartal'dan orta sahaya çifte atak! 00:51
F.Bahçe Cimbom'un hedefindeki 3 isme talip! F.Bahçe Cimbom'un hedefindeki 3 isme talip! 00:49
Wanda Nara müjdeyi verdi! Icardi... Wanda Nara müjdeyi verdi! Icardi... 00:29
Güneş açıkladı! "Yapacağımız transferler..." Güneş açıkladı! "Yapacağımız transferler..." 00:29
Pogba F.Bahçe'ye gelecek mi? İtalyanlar duyurdu Pogba F.Bahçe'ye gelecek mi? İtalyanlar duyurdu 00:29