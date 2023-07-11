EMEKLİ MAAŞI BANKA PROMOSYONLARI 2023 | SGK emekli promosyonu ne kadar? Hangi banka kaç TL promosyon ödüyor?

EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONLARI 2023 | Temmuz ara zammıyla birlikte emekli maaşlarına yüzde 25 zam geldi. Bu zammın ardından bankalar da promosyon miktarını yeniden düzenledi. 7 bin 500 TL'ye kadar promosyon veren kamu bankalarına emekli maaşını taşıyarak bu haktan yararlanmak isteyenler arama motorlarında 'SGK emekli promosyonu ne kadar? Hangi banka kaç TL promosyon ödüyor?' sorularının cevabını araitırıyor. İşte detaylar...

HANGİ BANKA KAÇ TL PROMOSYON ÖDÜYOR?

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU 2023

💰0 - 3.4999 TL : 3.000₺ (SGK ek promosyon tutarı) + 1.200₺ (Ek promosyon tutarı) = 4.200₺

💰3.500 - 7.4999 TL : 3.500₺ (SGK ek promosyon tutarı) + 1.350₺ (Ek promosyon tutarı) = 4.850₺

💰7500 - 9.9999 TL : 4.500₺ (SGK ek promosyon tutarı) + 1750₺ (Ek promosyon tutarı) = 6.250₺

💰10.000+ TL : 5.000₺ (SGK ek promosyon tutarı) + 2.000₺ (Ek promosyon tutarı) = 7.000₺

Emekli aylıklarını Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimizin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Ziraat Bankası aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.

AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU 2023

SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 01 Temmuz – 31 Temmuz 2023 tarihleri arasında Akbank'a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını Bankamızdan almayı taahhüt eden emeklilerimiz 7.000 TL'ye varan promosyondan faydalanabileceklerdir. Buna ek olarak kampanya dönemi içerisinde, aktif Akbank bireysel kredi kartı olmayanlar veya ilk kez Axess veya Wings başvurusu yaparak onaylanan kartını teslim alanlar, 12 ay boyunca tek seferde veya toplamda her ay en az 2.500 TL harcama sözüne 3.000 TL chip-para ile toplamda 10.000 TL ödül fırsatından yararlanabileceklerdir. Üstelik, Şubeye gitmeye gerek kalmadan Akbank Mobil ve İnternet veya Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla maaşlarınızı kolayca Akbank'a taşıyabilir ve promosyon başvurusunda bulunabilirsiniz.

GARANTİ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU 2023

Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 1 - 31 Temmuz 2023'tür. Bankamız Kampanya Koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar. Garanti BBVA'dan alarak, 7.500 TL'ye varan nakit promosyona ek, kredi kartı ile 500 TL harcamanıza 1.000 TL bonus! Üstelik EYTli olup prim borcu olanlar, avantajlı faizlerle EYT Prim Borcu Kredisi kullanarak, hemen emekli olabilirler. Siz de EYT Prim Borcu Kredisi'ne başvurun, hemen emekli olun. EYT Prim Borcu Kredisi ile ilgili detaylı bilgiye EYT Kredisi sayfasından ulaşabilirsiniz.

Garanti BBVA'da emekli maaşınızın bağlı olduğu Vadesiz TL hesabınızı kullanarak Garanti BBVA Mobil ve Garanti BBVA İnternet üzerinden yapacağınız havale ve hafta içi saat 16.00'ya kadar olan EFT/FAST işlemlerinizi ücretsiz olarak gerçekleştirebilirsiniz! (01.04.2021 itibarıyla geçerli olan uygulama, resmî tatil günleri ve hafta sonlarını kapsamamaktadır. Uygulamaya daha önceki tarihlerde yapılan EFT/FAST ve havale işlemleri dahil değildir.)

💰Brüt Maaş 3.500 TL altı ise 3.000 TL promosyon

💰Brüt Maaş 3.500 - 7.499 TL ise 3.500 TL promosyon

💰Brüt Maaş 7.500 - 9.999 TL ise 4.500 TL promosyon

💰Brüt Maaş 10.000 TL ve üzeri ise 5.000 TL promosyon

HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU 2023

Maaşını 3 yıl boyunca Bankamız aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.

01.11.2022 tarihinden itibaren geçerli olan promosyon tutarlarına aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

Brüt Maaş Tutarı Ödenecek Promosyon Tutarı

💰3.500 TL altı 3.000 TL

💰3.500- 7.499 TL 3.500 TL

💰7.500 - 9.999 TL 4.500 TL

💰10.000 TL ve üzeri 5.000 TL

İŞBANKASI EMEKLİ PROMOSYONU 2023

SGK emeklileri, emeklilik döneminde bankacılık işlemlerini kolay ve hızlı gerçekleştirmenin rahatlığını İş Bankası ayrıcalıkları ile yaşıyor.SGK emeklileri, emeklilik döneminde bankacılık işlemlerini kolay ve hızlı gerçekleştirmenin rahatlığını İş Bankası ayrıcalıkları ile yaşıyor.

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma ile 1 Kasım 2022 - 31 Temmuz 2023 tarihleri arasında geçerli kampanya çerçevesinde ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 7.500 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor. Üstelik SGK emekli maaşını İş Bankası'na taşıyanlar, Maximum Kart ve ek kartları için ücret ödemiyor, birçok ayrıcalık ve avantajdan da yararlanabiliyor.

Maaş Aralığı;

💰3.500 TL'ye (3.500 TL hariç) kadar olanlar : 4.500 TL

💰3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arasında olanlar: 5.250 TL

💰7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olanlar: 6.750 TL

💰10.000 TL ve daha fazla olanlar: 7.500 TL

VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONU 2023

1 (bir) aya isabet eden emekli maaşı tutarı;

💰3.500.-TL ye (3.500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 3.000.- TL,

💰3.500 - 7.500.-TL (7.500.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 3.500.- TL,

💰7.500 – 10.000.-TL (10.000.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 4.500.- TL,

💰10.000.-TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 5.000.- TL

3 (üç) yıllık süre için peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.

ING BANK EMEKLİ PROMOSYONU 2023

SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING'ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 8.500 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca Otomatik Fatura Talimatı'nıza 1.500 TL'ye varan ek nakit promosyondan yararlanarak toplamda 10.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Yeni emekliler ve EYT ile emekli olanlar da, emekli maaş promosyonundan yararlanabilirler.