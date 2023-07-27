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YKS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI 2023 | ÖSYM YKS Programları ve Kontenjanları Kılavuzu

ÖSYM 3,5 milyondan fazla adayın katılım sağladığı YKS'de tercih kılavuzunu yayımladı. Tercihler için yol gösteren ve üniversitelerin bölümleri, taban puanları ve kontenjanlarını gösteren tercih kılavuzunu haberimizde bulabilirsiniz. İşte 2023 ÖSYM YKS Programları ve Kontenjanları Kılavuzu...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2023 Perşembe 11:50 Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2023 Perşembe 11:50
YKS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI 2023 | ÖSYM YKS Programları ve Kontenjanları Kılavuzu

YKS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI | ÖSYM tarafından üniversite eğitimi almak isteyen kişilere, iki oturum halinde uygulanan YKS geride kalırken, adayları yeni bir heyecan sardı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Temel Yeterlilik, Alan Yeterlilik ve Yabancı Dil Yeterlilik olmak üzere üç oturumdan oluşan YKS'ye katılan adaylar için tercih kılavuzu yayımlandı. İşte detaylar...

2023 YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

2023 YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen YKS sınavı sonuçları, 20 Temmuz 2023 Perşembe günü ilan edildi. ÖSYM'nin sonuç sitesinde yer alan YKS sonuçlarına adaylar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecekler. ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023-YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacağını duyurdu. YKS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı.

DEPREMZEDE ÖĞRENCİLERE EK KONTENJAN

Yükseköğretim Kurulu, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) Olağanüstü Hal kapsamındaki iller ile Sivas'ın Gürün ilçesinde 6 Şubat 2023 tarihi itibarıyla ikamet eden adaylar için kendi illerindeki devlet üniversitelerinde merkezi yerleştirme ile öğrenci alan programların genel kontenjanı dışında ilave yüzde 25 kontenjan ayrılmasını kararlaştırdı. Herhangi bir yükseköğretim programına kayıtlı olan, yükseköğretim programından mezun durumda veya üniversite öğrenciliğinden ilişiği kesilen adaylar söz konusu kontenjanlardan yararlanamayacak.

Depremzede öğrencilere ek kontenjan şartları neler? Devamını Oku BUNU DA OKU

Yani ek kontenjandan yararlanabilmek için şu koşulların sağlanması gerekiyor:

  • Depremden etkilenen ve OHAL kapsamında olan iller ya da Sivas'ın Gürün ilçesinde ikamet ediyor olmak,
  • Herhangi bir yükseköğretim programına kayıtlı olmamak,
  • Herhangi bir yükseköğretim programından mezun olmamak,
  • Üniversite öğrenciliğinden herhangi bir sebeple ilişiği kesilmiş olmamak.
YKS eşit ağırlık (TM) puanıyla öğrenci alan bölümler 2023 Devamını Oku BUNU DA OKU
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YKS sayısal puanıyla öğrenci alan bölümler 2023 Devamını Oku BUNU DA OKU

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