SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE 2023 | Sağlık Bakanlığı iller arası tayin kura çekilişi ne zaman, saat kaçta?

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | Sağlık Bakanlığı'nın iller arası atama sonuçları için nefesler tuıtuldu. Sağlık personellerinin başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından noter huzurunda yapılacak ve canlı olarak yayımlanacak kura çekilişi için beklenen gün geldi. İsteğe bağlı yer değiştirme başvuruları sonrası başvuru sonuçları için arama motorlarında sorgulanan 'Sağlık Bakanlığı iller arası tayin kura çekilişi ne zaman, saat kaçta?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

2023 SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI TAYİN KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sağlık Bakanlığı, isteğe bağlı iller arası tayin kura çekiliş tarihi 27 Temmuz 2023 Perşembe olarak duyuruldu. Saat 10.00'da, noter huzurunda yapılacak çekiliş, Sağlık Bakanlığı'nın Youtube kanalı üzerinden canlı olarak takip edilebilecek. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre 2023 Yılı Haziran Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası 27.07.2023 tarihi Perşembe günü noter huzurunda bilgisayar ortamında gerçekleştirilecektir.

Saat 10:00 'da Bakanlığımız Bilkent Yerleşkesinde Noter huzurunda gerçekleştirilecek. Kura çekilişi Bakanlığın YouTube kanalı (https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi) üzerinden canlı olarak yayınlanacağından kuraya katılımcı alınmayacak."

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kura çekilişinin sona ermesinin ardından Sağlık Bakanlığı kura çekilişinde çıkan isimler, asil ve yedek liste olarak haberimizde yer alacaktır.