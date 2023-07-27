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ÇOCUK GELİŞİMİ TABAN PUANLARI 2023 | Çocuk Gelişimi başarı sıralaması ve açılan kontenjanlar

ÖSYM'nin düzenlediği YKS'ye katılan milyonlarca adayı, TYT ve AYT sınavlarının ardından tercih heyecanı sardı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte geçtiğimiz senenin taban puanlarını referans alarak eğitim almak istedikleri bölümleri araştıran adaylar, arama motorlarında 'Çocuk Gelişimi taban puanları 2023, Çocuk Gelişimi başarı sıralaması ve açılan kontenjanlar' sorgulamaları yapıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2023 Perşembe 11:04 Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2023 Perşembe 11:33
ÇOCUK GELİŞİMİ TABAN PUANLARI 2023 | Çocuk Gelişimi başarı sıralaması ve açılan kontenjanlar

ÇOCUK GELİŞİMİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM'nin düzenlediği YKS'nin sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, sınavlara katılım sağlayan 3,5 milyondan fazla aday için tercih heyecanı başladı. Gelecek için önemli dönüm noktalarından bir tanesi olarak görülen üniversite eğitimini Çocuk Gelişimi bölümünde almak isteyen adaylar, arama motorlarında 'Çocuk Gelişimi taban puanları 2023, Çocuk Gelişimi başarı sıralaması ve açılan kontenjanlar' sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar...

ÇOCUK GELİŞİMİ TABAN PUANLARI BAŞARI SIRALAMASI VE AÇILAN KONTENJANLAR

Sıralama üniversite adı, açılan kontenjan sayısı, taban puan ve başarı sırası şeklinde ilerlemektedir.

  • Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) 70/72 356,91 155.628
  • Ankara Üniversitesi (Devlet) 55/57 349,17 178.915
  • İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) (Burslu)9/9 347,86 183.195
  • İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf) (Burslu)4/4 346,27 188.400
  • Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Devlet) 60/62 342,94 199.750
  • Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu)9/9 337,75 218.554
  • Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) 70/72 337,62 219.002
  • Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) (Burslu)9/9 336,61 222.762
  • Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) (Ankara)70/72 335,59 226.700
  • Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Devlet) 70/72 335,04 228.947
  • Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (Burslu)4/4 333,21 236.281
  • Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) 50/52 332,87 237.686
  • Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu)12/12 332,44 239.555
  • Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) 70/72 332,42 239.663
  • İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu)6/6 332,41 239.709
  • Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) 70/72 330,96 245.658
  • Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) 40/41 330,12 249.194
  • İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) (Burslu)3/3 330,03 249.539
  • İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) (Burslu)6/6 329,97 249.797
  • İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) (Burslu)12/12 329,04 253.720
  • İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) 80/82 328,84 254.536
  • Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) 50/52 328,72 255.080
  • Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf) (Burslu)8/8 327,54 260.148
  • Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet) 60/62 327,01 262.468
  • İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf) (Burslu)6/6 326,42 265.236
  • Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu)6/6 324,99 271.769
  • Kırıkkale Üniversitesi (Devlet) 70/72 324,56 273.740
  • Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) (İÖ)60/62 323,11 280.384
  • Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Devlet) 65/67 323,01 280.832
  • İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) (Burslu)9/9 322,13 285.075
  • İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu)8/8 321,83 286.445
  • İstanbul Gedik Üniversitesi (Vakıf) (Burslu)4/4 321,31 288.939
  • İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) (Burslu)10/10 319,82 296.399
  • Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) 70/72 319,5 297.968
  • Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) (Burslu)4/4 317,6 307.480
  • Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Devlet) 60/62 317,42 308.431
  • Hitit Üniversitesi (Çorum) (Devlet) 70/72 316,98 310.621
  • Afyon Kocatepe Üniversitesi (Devlet) 50/52 316,58 312.588
  • Karabük Üniversitesi (Devlet) 80/82 316,49 313.060
  • İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Vakıf) (Burslu)7/7 315,51 318.212
  • Kırklareli Üniversitesi (Devlet) 60/62 314,61 322.978
  • Çankırı Karatekin Üniversitesi (Devlet) 50/52 314,32 324.642
  • Yozgat Bozok Üniversitesi (Devlet) 80/82 313,27 330.131
  • Munzur Üniversitesi (Tunceli) (Devlet) 50/52 312,34 335.188
  • Kırklareli Üniversitesi (Devlet) (İÖ)60/62 308,17 358.916
  • Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) (%50 İndirimli)28/28 292,48 462.040
  • İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli)51/51 284,04 528.096
  • Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (%50 İndirimli)25/25 274,74 609.730
  • İstanbul Üniversitesi (Devlet) (Açıköğretim)1500/1538 270,55 649.609
  • Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli)51/51 268,72 667.955
  • İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli)34/34 266,92 686.186
  • Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli)68/68 261,63 742.186
  • Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) (Açıköğretim)1600/1640 261,62 742.299
  • İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli)68/68 260,99 749.388
  • Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) (%50 İndirimli)21/21 258,81 773.660
  • Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (Kktc-Güzelyurt) (Kktc) (Burslu)5/5 257,84 784.569
  • Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) (Ücretli)23/23 257,4 789.555
  • Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) (Burslu)10/10 257,15 792.452
  • İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli)54/54 254,14 827.452
  • İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli)34/34 251,37 860.673
  • İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli)21/21 250,67 869.360
  • İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli)30/30 250,46 872.000
  • İstanbul Gedik Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli)25/25 250,42 872.452
  • İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli)17/17 243,44 960.693
  • İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli)34/34 242,95 967.080
  • Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli)34/34 240,83 995.147
  • İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli)38/38 232,56 1.108.553
  • Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf) (%50 İndirimli)42/42 232,02 1.116.178
  • İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli)22/22 231,12 1.129.022
  • Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) (%50 İndirimli)15/15 226,6 1.193.307
  • Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (Kktc-Güzelyurt) (Kktc) (%50 İndirimli)25/17 187,31 1.683.219
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