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BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | 2023 Bekçi alımı sınav sonuçları belli oldu mu?

Bekçilik sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih, binlerce bekçi adayı tarafından merak edilenler arasında yerini aldı. 023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavlarında Fiziki Yeterlilik Sınavı aşamasını başarıyla geçen adaylar yazılı sınavlara katılım sağlayacaklar. İşte 1250 kişinin istihdam edileceği bekçi alımı sınavına dair merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2023 Cuma 20:10
BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | 2023 Bekçi alımı sınav sonuçları belli oldu mu?

1250 bekçi alımı sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? - Yazılı sınav başarı ile geçecek adaylar, ardından fiziki yeterlilik sınavına girecekler. Adaylar , bekçilik sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi ve sınav sonuçlarına nereden bakılacağını araştırmaya başladı. Peki, 2023 bekçilik sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlara nasıl erişim sağlanacak? İşte bekçilik sınav sonuçlarına dair detaylar...

2023 BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Polis Akademisi Başkanlığından yapılan açıklamada " 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavına Katılacak Adayların Müracaat Kabul, Ön Sağlık Kontrolü ve Fiziki Yeterlilik Sınavı Merkezleri ile Sınav Tarihleri Açıklanmıştır." ifadelerini kullanıldı.

Sınavlar sona erdikten sonra bekçilik fiziki parkur ve mülakat sonuçları yayımlanacak.

FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI

1. Yazılı Sınavda başarılı olan adaylar, Fiziki Yeterlilik Sınavına alınırlar.

2. Fiziki Yeterlilik Sınav Komisyonu aday değerlendirme ve seçmesini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar.

a) Fiziki Yeterlilik Sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır.

b) Fiziki Yeterlilik Sınavında adayın süresinin takibi, sınav yerinde bulunanlar tarafından görülebilecek nitelikteki sayaçlarla yapılır.

c) Fiziki Yeterlilik Sınavı yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınav sonucunda altmış puanın altında alan adaylar başarısız sayılır. Komisyon tarafından başarısız adaylar hakkında "Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı Olamaz" kararı verilir ve başarısız adaylar sözlü sınav aşamasına geçemezler.

3. Fiziki Yeterlilik Sınav tarihleri, yerleri, sınav parkuru ve puan cetveli ile adayları ilgilendiren hususlar, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından hazırlanan talimatla belirlenerek Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet adresinden (www.pa.edu.tr) duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta, telefon vb. iletişim araçları ile tebligat yapılmayacaktır. İnternet üzerinden yapılan duyuru tebligat niteliğindedir.

SÖZLÜ SINAV

1. Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet adresinden (www.pa.edu.tr) kendilerine duyurulacak yer ve zamanda sözlü sınav komisyonu tarafından sözlü sınava tabi tutulurlar.

2. Sınav esnasında adaylara, genel kültür konularından hazırlanan soruların yazılı olduğu bir kart çektirilecek ve konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için yeterli süre verilecektir. Konu ile ilgili olarak komisyonca adaya haricen sorular da yöneltilebilecektir.

3. Adaylar,

a) Konu hakkındaki bilgi düzeyi,

b) Kendisinden istenileni kavraması,

c) Özgüveni,

ç) İfade etme yeteneği,

d) Beden dilini kullanma becerisi, olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter (20) puan olmak üzere toplam (100) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

4. Sözlü sınavda (100) puan üzerinden en az (70) puan alanlar başarılı sayılacaktır.

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