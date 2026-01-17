MasterChef son finalist kim oldu? 17 Ocak son finalist belli oluyor!

MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa'da büyük finale bir adım kala heyecan zirveye ulaştı. İlk finalist Hasan'ın ardından, 17 Ocak Cumartesi yayınlanan bölümde son finalist de açıklandı. İzleyiciler, "MasterChef son finalist kim oldu?" sorusunun cevabını öğrenmek için yarışmanın final anlarını yakından takip etti. Şefler bu kez yarışmacılardan, Türkiye'nin kültürel mutfak mirasını yansıtan yöresel yemekler hazırlamalarını talep etti. Lezzet, teknik ve sunum kriterleri doğrultusunda yapılan puanlamanın ardından, gecenin en başarılı tabağını hazırlayan yarışmacı Altın Kupa finaline yükselen ikinci isim oldu. Böylece MasterChef'te şampiyonluk mücadelesi verecek finalistler kesinleşti. Peki, 17 Ocak Cumartesi son finalist kim oldu?

MASTERCHEF'TE İLK FİNALİST KİM OLDU?

MasterChef'te ilk finalist Hasan oldu.

MASTERCHEF'TE ŞEF CEKETİNİ KAZANAN FİNALİST ADAYLARI

Çağatay

Kıvanç

Sergen