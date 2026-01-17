MasterChef son finalist kim oldu? 17 Ocak son finalist belli oluyor!

CANLI SKOR ANA SAYFA
MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa’da finale giden yolda heyecan doruğa çıktı. İlk finalist olarak Hasan’ın adını finale yazdırmasının ardından, gözler 17 Ocak Cumartesi akşamı açıklanacak son finaliste çevrildi. İzleyiciler, “MasterChef son finalist kim oldu?” sorusunun yanıtını merakla araştırıyor. Bu kritik gecede şefler, yarışmacılardan Türkiye’nin farklı bölgelerine ait geleneksel lezzetleri modern dokunuşlarla hazırlamalarını istedi.

Giriş Tarihi: 17 Ocak 2026 Cumartesi 20:55
MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa'da büyük finale bir adım kala heyecan zirveye ulaştı. İlk finalist Hasan'ın ardından, 17 Ocak Cumartesi yayınlanan bölümde son finalist de açıklandı. İzleyiciler, "MasterChef son finalist kim oldu?" sorusunun cevabını öğrenmek için yarışmanın final anlarını yakından takip etti. Şefler bu kez yarışmacılardan, Türkiye'nin kültürel mutfak mirasını yansıtan yöresel yemekler hazırlamalarını talep etti. Lezzet, teknik ve sunum kriterleri doğrultusunda yapılan puanlamanın ardından, gecenin en başarılı tabağını hazırlayan yarışmacı Altın Kupa finaline yükselen ikinci isim oldu. Böylece MasterChef'te şampiyonluk mücadelesi verecek finalistler kesinleşti. Peki, 17 Ocak Cumartesi son finalist kim oldu?

MASTERCHEF'TE İLK FİNALİST KİM OLDU?

MasterChef'te ilk finalist Hasan oldu.

MASTERCHEF'TE ŞEF CEKETİNİ KAZANAN FİNALİST ADAYLARI

Çağatay

Kıvanç

Sergen

