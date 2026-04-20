Galatasaray MCT Technic - Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Galatasaray MCT Technic ile Anadolu Efes karşı karşıya geliyor. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak derbi mücadelesi, play-off sıralaması açısından büyük önem taşıyor. Sarı-kırmızılı ekip sahasında galibiyet ararken, Anadolu Efes ise liderlik yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor. Basketbolseverler "Galatasaray – Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusuna yanıt arıyor. Haftanın en dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan dev derbinin yayın saati, canlı yayın kanalı ve maç öncesi son gelişmeler merak ediliyor.

GALATASARAY MCT TECHNIC - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Mücadele Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde 20 Nisan 2026 Pazartesi günü saat 19.00'da oynanacak.

GALATASARAY MCT TECHNIC - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray MCT Technic - Anadolu Efes basketbol maçı beIN SPORTS 5 kanalında canlı yayınlanacak.

GALATASARAY MCT TECHNIC - ANADOLU EFES MAÇI NASIL İZLENİR?

Basketbolseverler bu önemli mücadeleyi televizyon ekranlarından şifresiz olarak takip edebilecek.

ANADOLU EFES YARALARINI SARMAK İSTİYOR

Ligde 26 maçta 16 galibiyet ve 10 mağlubiyetle 6. sırada yer alan Pablo Laso'nun öğrencileri, son maçında derbide Fenerbahçe Beko'ya 89-73 mağlup olmuştu. O karşılaşmada Vincent Poirier'nin 17 sayı ve 12 ribaundluk "double-double" performansı galibiyete yetmemişti. Lacivert-beyazlılar, Galatasaray karşısında kazanarak yeniden çıkışa geçmeyi planlıyor.

REKABETTE SON DURUM VE GELECEK PROGRAM

İki dev ekip arasındaki rekabette son randevu 21 Aralık 2025 tarihinde oynanmış ve Anadolu Efes parkeden 92-84 galip ayrılmıştı. Galatasaray, bu kez evinde rövanşı almanın peşinde.

👉 Galatasaray MCT Technic, 26. hafta erteleme maçında 23 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket deplasmanına konuk olacak.