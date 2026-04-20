Haberler Galatasaray Galatasaray MCT Technic - Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Basketbolda derbi heyecanı! Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 27. haftasında Galatasaray MCT Technic, Sinan Erdem Spor Salonu’nda Anadolu Efes ile kozlarını paylaşıyor. Play-off sıralamasında avantaj elde etmek isteyen sarı-kırmızılılar ile liderlik takibini sürdüren lacivert-beyazlıların mücadelesi nefesleri kesecek. Peki, Galatasaray - Anadolu Efes maçı saat kaçta? Dev derbi hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın yayın saati, kanalı ve takımlardaki son durum...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2026 08:58
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Galatasaray MCT Technic ile Anadolu Efes karşı karşıya geliyor. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak derbi mücadelesi, play-off sıralaması açısından büyük önem taşıyor. Sarı-kırmızılı ekip sahasında galibiyet ararken, Anadolu Efes ise liderlik yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor. Basketbolseverler "Galatasaray – Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusuna yanıt arıyor. Haftanın en dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan dev derbinin yayın saati, canlı yayın kanalı ve maç öncesi son gelişmeler merak ediliyor.

GALATASARAY MCT TECHNIC - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Mücadele Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde 20 Nisan 2026 Pazartesi günü saat 19.00'da oynanacak.

GALATASARAY MCT TECHNIC - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray MCT Technic - Anadolu Efes basketbol maçı beIN SPORTS 5 kanalında canlı yayınlanacak.

GALATASARAY MCT TECHNIC - ANADOLU EFES MAÇI NASIL İZLENİR?

Basketbolseverler bu önemli mücadeleyi televizyon ekranlarından şifresiz olarak takip edebilecek.

ANADOLU EFES YARALARINI SARMAK İSTİYOR

Ligde 26 maçta 16 galibiyet ve 10 mağlubiyetle 6. sırada yer alan Pablo Laso'nun öğrencileri, son maçında derbide Fenerbahçe Beko'ya 89-73 mağlup olmuştu. O karşılaşmada Vincent Poirier'nin 17 sayı ve 12 ribaundluk "double-double" performansı galibiyete yetmemişti. Lacivert-beyazlılar, Galatasaray karşısında kazanarak yeniden çıkışa geçmeyi planlıyor.

REKABETTE SON DURUM VE GELECEK PROGRAM

İki dev ekip arasındaki rekabette son randevu 21 Aralık 2025 tarihinde oynanmış ve Anadolu Efes parkeden 92-84 galip ayrılmıştı. Galatasaray, bu kez evinde rövanşı almanın peşinde.

👉 Galatasaray MCT Technic, 26. hafta erteleme maçında 23 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket deplasmanına konuk olacak.

G.Saray'a bedava 10 numara!
"Ne köy olur ne de kasaba"
Milli Takım marşı sorulunca Sinan Akçıl'ı işaret etti! Coşkun Sabah'tan "etik olmaz" çıkışı...
CHP'li Uşak Belediyesi'ne ikinci dalga yolsuzluk operasyonu: 25 şüpheli gözaltında
F.Bahçe'de Ederson krizi!
İstatistikler kralı Aslan!
Fırtına penaltı bekledi hakem "Devam" dedi
G.Saray'dan tarihi karar! Uğurcan...
Topun canı varmış
Sabır ve destek
Kadınlar EuroLeague'de şampiyon F.Bahçe!
Fatih Tekke: Bu hata bana ait!
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu!
Trabzon'da kazanan çıkmadı!
Sultanlar Ligi'nde şampiyon Vakıfbank!
Sergen Yalçın: Psikolojimiz bozuldu!
G.Saray'a bedava 10 numara!
Kartal deplasmanda kaybetti! 25 yıl sonra...