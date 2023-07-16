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DGS SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, BİTİYOR 2023? | DGS kaç soru, kaç dakika? Salona son giriş saati kaç?

ÖSYM tarafından her yıl eğitimini lisans düzeyine yükseltmek isteyen kişiler için düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 203'te 16 Temmuz Pazar günü yapılacak. Sınava katılacak meslek yüksekokulları ile ön lisans mezunu kişiler, arama motorlarında 'DGS saat kaçta başlıyor, bitiyor 2023? DGS kaç soru, kaç dakika? Salona son giriş saati kaç?' sorularının cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2023 Pazar 07:39 Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2023 Pazar 08:00
DGS SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, BİTİYOR 2023? | DGS kaç soru, kaç dakika? Salona son giriş saati kaç?

DGS, ÖSYM tarafından bu sene 16 Temmuz Pazar günü yapılacak. Yüksekokul ve ön lisans mezunu adayların 4 yıllık eğitime geçiş için katılım sağladığı sınav, en çok araştırma yapılan konular arasında yerini aldı. Sınava katılacak aday ve velilerinin merak ettiği DGS saat kaçta başlıyor, bitiyor 2023? DGS kaç soru, kaç dakika? Salona son giriş saati kaç? sorularının cevabını sizler için haberimizde derledik. İşte detaylar...

DGS SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, BİTİYOR 2023?

DGS 16 Temmuz Pazar 2023 tarihinde saat 10.15'te başlayacak. Adaylara 100 sorunun yöneltileceği sınav saat 12.30'da sona erecek.

DGS KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?

Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Testte, 50 sayısal ve 50 sözel olmak üzere toplam 100 soru yer alacaktır. 100 soruyu doğru cevaplaması için adaylara 135 dakika süre tanınacaktır.

DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN

DGS SALONA SON GİRİŞ SAATİ KAÇ?

DGS adayları sınav salonlarına saat 10.00'dan sonra alınmayacaktır. Saat 10.15'te başlayacak olan sınav için salona son giriş saati 10.00'dur.

DGS taban puanlar, sıralamalar ve kontenjanlar Devamını Oku BUNU DA OKU

DGS'DE ÇIKACAK KONULAR

Matematik:

  • Temel Kavramlar (Sayılar)
  • Rasyonel Sayılar ve Ondalık Kesirler
  • Sayı Sistemleri ve Basamak Kavramı
  • Asal Çarpanlar ve Tam Bölen Sayısı
  • Bölme ve Bölünebilme Kuralları
  • Faktöriyel
  • Obeb (Ebob) ve Okek (Ekok)
  • Denklem Çözme
  • Basit Eşitsizlikler ve Sıralama
  • Mutlak Değer
  • Üslü Sayılar
  • Kareköklü Sayılar
  • Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler
  • Oran Orantı
  • Sayı Problemleri
  • Kesir Problemleri
  • Sayfa Problemleri
  • Saat Problemleri
  • Yaş Problemleri
  • Yüzde Problemleri
  • Kar ve Zarar Problemleri
  • Faiz Problemleri
  • Karışım Problemleri
  • Hız Hareket Problemleri
  • İşçi ve Havuz Problemleri
  • Kümeler
  • Fonksiyonlar
  • İşlem
  • Modüler Aritmetik
  • Permütasyon
  • Kombinasyon
  • Olasılık
  • Sayısal Mantık

Geometri:

  • Geometrik Kavramlar ve Doğruda açılar
  • Çokgenler ve Dörtgenler
  • Çember ve Daire
  • Analitik Geometri
  • Katı Cisimler

Türkçe:

  • Sözcükte Anlam
  • Cümlede Anlam
  • Paragraf
  • Anlatım Bozuklukları
  • Sözel Mantık

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