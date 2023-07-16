DGS SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, BİTİYOR 2023? | DGS kaç soru, kaç dakika? Salona son giriş saati kaç?

DGS, ÖSYM tarafından bu sene 16 Temmuz Pazar günü yapılacak. Yüksekokul ve ön lisans mezunu adayların 4 yıllık eğitime geçiş için katılım sağladığı sınav, en çok araştırma yapılan konular arasında yerini aldı. Sınava katılacak aday ve velilerinin merak ettiği DGS saat kaçta başlıyor, bitiyor 2023? DGS kaç soru, kaç dakika? Salona son giriş saati kaç? sorularının cevabını sizler için haberimizde derledik. İşte detaylar...

DGS SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, BİTİYOR 2023?

DGS 16 Temmuz Pazar 2023 tarihinde saat 10.15'te başlayacak. Adaylara 100 sorunun yöneltileceği sınav saat 12.30'da sona erecek.

DGS KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?

Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Testte, 50 sayısal ve 50 sözel olmak üzere toplam 100 soru yer alacaktır. 100 soruyu doğru cevaplaması için adaylara 135 dakika süre tanınacaktır.

DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN

DGS SALONA SON GİRİŞ SAATİ KAÇ?

DGS adayları sınav salonlarına saat 10.00'dan sonra alınmayacaktır. Saat 10.15'te başlayacak olan sınav için salona son giriş saati 10.00'dur.

DGS'DE ÇIKACAK KONULAR

Matematik:

Temel Kavramlar (Sayılar)

Rasyonel Sayılar ve Ondalık Kesirler

Sayı Sistemleri ve Basamak Kavramı

Asal Çarpanlar ve Tam Bölen Sayısı

Bölme ve Bölünebilme Kuralları

Faktöriyel

Obeb (Ebob) ve Okek (Ekok)

Denklem Çözme

Basit Eşitsizlikler ve Sıralama

Mutlak Değer

Üslü Sayılar

Kareköklü Sayılar

Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler

Oran Orantı

Sayı Problemleri

Kesir Problemleri

Sayfa Problemleri

Saat Problemleri

Yaş Problemleri

Yüzde Problemleri

Kar ve Zarar Problemleri

Faiz Problemleri

Karışım Problemleri

Hız Hareket Problemleri

İşçi ve Havuz Problemleri

Kümeler

Fonksiyonlar

İşlem

Modüler Aritmetik

Permütasyon

Kombinasyon

Olasılık

Sayısal Mantık

Geometri:

Geometrik Kavramlar ve Doğruda açılar

Çokgenler ve Dörtgenler

Çember ve Daire

Analitik Geometri

Katı Cisimler

Türkçe: