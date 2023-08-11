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DGS TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM DGS başarı sıralamaları ve kontenjanlar

ÖSYM'nin, eğitimini lisans düzeyine yükseltmek isteyenler için düzenlediği Dikey Geçiş Sınavı başvuruları 29 Mayıs Pazartesi günü itibarıyla başladı. Meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan kişilerin başvurduğu DGS hakkında arama motorlarında 'DGS Taban puanları ve DGS başarı sıralamaları ile üniversitelerin kontenjanları' araştırılıyor. Detaylar ve tüm merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2023 Pazar 23:32 Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2023 Cuma 08:04
DGS TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM DGS başarı sıralamaları ve kontenjanlar

DGS olarak bilinen Dikey Geçiş Sınavı için geri sayım başladı. Meslek yüksekokulları ve açıköğretim fakültesi mezunlarının katıldığı sınavda başarılı olan adaylar, eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına tamamlayabilecek. Peki DGS taban puanları nedir? İşte 2023 DGS başarı sıralamaları, kontenjanlar ve tüm merak edilenler...

DGS TABAN PUANLARI 2023

Dikey Geçiş Sınavı, 2023 yılında 16 Temmuz Pazar günü yapılacak. Henüz sınav yapılmadığından adaylar tercih yapmadığından dolayı 2023 yılına ilşikin taban puanlar belli olmadı. Ancak adaylar, tercih yaparken bir önceki yılın taban puanlarını referans almaktadır. Bu nedenle 2022 DGS taban puanlarını derledik. İşte ÖSYM'nin resmi sitesinde yer alan üniversitelerin 2022 yılı taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları...

DGS TABAN PUANLARI, SIRALAMALARI VE KONTENJANLARI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

DGS BAŞVURU TARİHLERİ

ÖSYM'nin yayımladığı 2023 sınav takvimi ile birlikte DGS başvuru tarihleri belli oldu. Buna göre, Dikey Geçiş Sınavı başvuruları 26 Mayıs tarihinde başlayacak. DGS'ye başvurmak isteyen öğrenciler, başvurularını 26 Mayıs - 5 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirecek. ÖSYM'nin yayımladığı 2023 sınav takvimine göre DGS sınavı ise bu yıl 16 Temmuz 2023'de yapılacak.

DGS BAŞVURU ÜCRETİ

Geçtiğimiz yıl DGS sınav ücreti 190 TL olarak belirlenmişti. DGS sınav ücretinin bu yıl ne kadar olduğu ise henüz bilinmiyor. ÖSYM tarafından sınav kılavuzu açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

DGS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

DGS BAŞVURU ŞARTLARI

📌Yükseköğretim programlarına dikey geçiş için başvuracak adaylarda, meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olmuş olma şartı aranır.

📌O yıl son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da başvurabilir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) meslek yüksekokullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ile aynı koşullarda yurt dışından mezun olup denkliği kabul edilen adaylar da DGS'ye başvurabilirler.

📌Meslek yüksekokulu son sınıf öğrencileri ve mezunları, kendi alanlarındaki özel yetenek sınavı veya merkezî sistemle öğrenci alan lisans programlarına dikey geçiş yapmak istiyorlarsa DGS'ye girmek zorundadırlar.

📌Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan lisans programlarına yerleştirme işlemleri de bu kılavuzdaki esaslara göre merkezî olarak yapılır. Açık öğretim dâhil öğretim süresi dört ve daha fazla yıl olan programlardan ön lisans diploması alan veya alacak olanlar DGS'ye başvuramazlar.

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