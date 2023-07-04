TRABZON LİSE TABAN PUANLARI 2023 | LGS Trabzon taban puan yüzdeleri, başarı sıralamaları ve kontenjanlar

TRABZON LİSE TABAN PUANLARI 2023 | 1 milyonu aşkın 8. sınıf öğrencisinin katıldığı Liselere Geçiş Sınavı'nda tercihler başladı. 4 Haziran Pazar günü yapılan sınavın ardından, Trabzon'da gitmek istedikleri okulları belirleyecek olan öğrenciler, arama motorlarında Trabzon LGS Taban Puanları araştırması yapıyor. İşte Trabzon lise taban puanları 2023, LGS taban puan yüzdeleri, başarı sıralamaları ve kontenjanlar...
TRABZON LGS TABAN PUAN YÜZDELERİ, BAŞARI SIRALAMALARI VE KONTENJANLAR
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı kılavuza göre, 4 Haziran Pazar günü yapılan sınavın ardından tercihler ise 3-19 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Adaylar, tercihleri Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden yapabilecekleri gibi bağlı bulundukları okulda da tercih işlemleri gerçekleştirilebilecek.
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NOT: Sıralama tercih kodu, okul adı, okul türü, alan, yabancı dil, taban puan, taban yüzde, tavan puan ve tavan yüzde şeklinde ilerlemektedir.
TRABZON İLÇELERE GÖRE LİSE TABAN PUANLARI
- 49667 ORTAHİSAR Merkez Fen Lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce 466,5331 1,29 493,4272 0,05
- 50217 YOMRA Yomra Fen Lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce 455,6945 2,25 482,234 0,35
- 49578 AKÇAABAT Akçaabat Fen Lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce 439,4116 4,05 466,2368 1,32
- 49572 BEŞİKDÜZÜ Beşikdüzü Borsa İstanbul Fen Lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce 408,2582 8,53 458,5448 1,98
- 50436 VAKFIKEBİR Vakfıkebir Fen Lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce 390,724 11,58 440,4061 3,93
- 49361 OF Of Fen Lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce 384,1201 12,86 454,4204 2,37
- 49267 ORTAHİSAR Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce 384,7715 12,73 462,2394 1,66
- 50574 ORTAHİSAR Kanuni Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 421,9313 6,39 450,5285 2,77
- 40915 AKÇAABAT Akçaabat Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 386,662 12,36 428,3209 5,48
- 50011 SÜRMENE Sürmene Hasan Tahsin Kırali Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 342,5986 22,39 383,4057 13
- 39056 ARAKLI Araklı Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 314,2397 31,07 396,6186 10,52
- 50504 ORTAHİSAR Mahmut Celaleddin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 434,6708 4,64 493,0888 0,08
- 49986 ORTAHİSAR Dursun Ali Kurt Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 381,9288 13,29 431,9665 5
- 49893 ORTAHİSAR Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 355,9505 19,01 447,7236 3,08
- 49915 AKÇAABAT Şehit Samet Uslu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 347,1002 21,21 384,9942 12,69
- 65524 AKÇAABAT Akçaabat Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 319,8355 29,2 410,2512 8,2
- 65526 YOMRA Hacı Hakkı Çalık Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 314,1333 31,1 377,4925 14,2
- 39953 OF Of Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 311,0827 32,17 440,5502 3,91
- 65525 MAÇKA Maçka Şehit Eren Bülbül Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 302,1151 35,45 384,0634 12,87
- 39888 BEŞİKDÜZÜ Ahmet Gün Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 299,0068 36,63 389,6895 11,78
- 65550 VAKFIKEBİR Vakfıkebir Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 284,0091 42,85 402,6925 9,47
- 40852 ARSİN Mehmet Rüştü Aşıkkutlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 283,9331 42,89 380,9844 13,48
- 49892 ORTAHİSAR Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI Arapça 331,7386 25,46 429,463 5,32
- 39938 ORTAHİSAR Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI İngilizce 275,7763 46,64 375,8943 14,53
- 40133 ORTAHİSAR Prof Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 245,8578 62,76 362,032 17,56
- 40084 ARAKLI Saffet Çebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI İngilizce 225,283 76,29 313,6296 31,28
- 40160 AKÇAABAT Akçaabat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ALANI İngilizce 204,2528 90,07 297,6002 37,18
- 50688 OF Of Hacı Mehmet Bahattin Ulusoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) İngilizce 246,8297 62,16 336,2913 24,13
- 49365 AKÇAABAT Akçaabat Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) İngilizce 220,2393 79,79 339,4052 23,27
- 50414 AKÇAABAT Akçaabat Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) İngilizce 192,2979 95,52 305,4314 34,21
- 49415 ORTAHİSAR Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) İngilizce 180,2 98,49 323,0136 28,16