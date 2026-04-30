Kızılay duyurdu: 2026 vekaletle kurban kesim bedeli belli oldu! Yurt içi, yurt dışı kurban bedeli

İslami usullere uygun, modern ve hijyenik koşullarda kurban kesimi gerçekleştiren Türk Kızılay, 2026 yılı kurban organizasyonu için maliyet tablolarını tamamladı. Yapılan resmi duyuruyla birlikte, yurt içindeki ihtiyaç sahiplerinden yurt dışındaki mazlumlara kadar uzanan gönül köprüsünde bu yılki hisse bedellerinin kaç TL olduğu açıklandı. Kızılay, vekalet sahiplerine kesim anından dağıtım aşamasına kadar şeffaf bir süreç vaat ederken, toplanan bağışların kavurma konserveleri haline getirilerek yılın 365 günü dağıtılacağı sistemini bu yıl da sürdüreceğini belirtti. Bağış kanallarını çeşitlendiren kurum, kredi kartına taksit imkanıyla da vatandaşlara kolaylık sağlamayı hedefliyor. İşte detaylar!

VEKALETLE KURBAN KESİM BEDELİ 2026

Türk Kızılay tarafından bu yıl için belirlenen vekaletle kurban kesim fiyatları, bağışın yapılacağı bölgeye göre şu şekilde açıklandı:

Yurt İçi Kurban Kesim Bedeli: 17.250 TL

Filistin / Gazze Kurban Kesim Bedeli: 17.250 TL

Yurt Dışı Kurban Kesim Bedeli: 6.350 TL

BAĞIŞLAR NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Kurban vekaletini Türk Kızılay'a vermek isteyen vatandaşlar için birçok farklı kanal üzerinden kolay bağış imkanı sunulmaktadır:

Online Bağış: Kızılay'ın resmi internet adresi olan www.kizilay.org.tr üzerinden kredi kartı veya banka kartı ile güvenli bir şekilde bağış yapılabilmektedir.

Mobil Uygulama: Kızılay mobil uygulaması aracılığıyla işlemler saniyeler içinde tamamlanabilmektedir.

Banka Hesapları: Tüm bankalardaki Kızılay bağış hesapları üzerinden EFT veya havale yoluyla vekalet verilebilmektedir.

PTT ve İletişim Hattı: PTT şubelerinden veya 168 Kızılay ücretsiz bağış hattı aranarak ödeme gerçekleştirilebilmektedir.

Kızılay Şubeleri: Türkiye genelindeki tüm Kızılay şubelerinden bizzat başvuru yapılarak vekalet verme işlemi tamamlanabilir.

Vatandaşlar kurban bedellerini anlaşmalı bankalar aracılığıyla kredi kartına 2 ile 4 taksit imkanıyla da ödeyebileceklerdir.

HİLAL OLSUN TÜRKİYE!

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, geçtiğimiz yıl 25 ülkede yürütülen operasyonlarla 168 binden fazla vekalet sahibi adına kesim yapıldığını ve toplamda 4,5 milyondan fazla ihtiyaç sahibinin sofrasına kurban bereketinin ulaştırıldığını ifade etti. 2026 yılı için "Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla yola çıkan kurum, İslami kurallara uygun şekilde kesilen kurbanların etlerini kavurma konservesi haline getirerek yıl boyunca dağıtmaya devam edecek.