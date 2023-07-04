MALATYA LİSE TABAN PUANLARI 2023 | LGS Malatya taban puan yüzdeleri, başarı sıralamaları ve kontenjanlar

MALATYA LİSE TABAN PUANLARI 2023 | 1 milyonu aşkın 8. sınıf öğrencisinin katıldığı Liselere Geçiş Sınavı'nda tercihler başladı. 4 Haziran Pazar günü yapılan sınavın ardından, Malatya'da gitmek istedikleri okulları belirleyecek olan öğrenciler, arama motorlarında Malatya LGS Taban Puanları araştırması yapıyor. İşte Malatya lise taban puanları 2023, LGS taban puan yüzdeleri, başarı sıralamaları ve kontenjanlar...
MALATYA LGS TABAN PUAN YÜZDELERİ, BAŞARI SIRALAMALARI VE KONTENJANLAR
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı kılavuza göre, 4 Haziran Pazar günü yapılan sınavın ardından tercihler ise 3-19 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Adaylar, tercihleri Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden yapabilecekleri gibi bağlı bulundukları okulda da tercih işlemleri gerçekleştirilebilecek.
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NOT: Sıralama tercih kodu, okul adı, okul türü, alan, yabancı dil, taban puan, taban yüzde, tavan puan ve tavan yüzde şeklinde ilerlemektedir.
MALATYA İLÇELERE GÖRE LİSE TABAN PUANLARI
- 50778 YEŞİLYURT Erman Ilıcak Fen Lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce 475,055 0,71 500 0,01
- 49424 YEŞİLYURT Fethi Gemuhluoğlu Fen Lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce 463,2557 1,56 475,055 0,71
- 40492 BATTALGAZİ Mehmet Ali Aydınlar Fen Lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce 456,1095 2,21 475,055 0,71
- 49374 AKÇADAĞ Akçadağ Fatih Fen Lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce 413,781 7,64 443,9187 3,51
- 40938 DOĞANŞEHİR Doğanşehir Fen Lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce 386,8482 12,32 444,0413 3,5
- 40171 ARAPGİR Kerem Aydınlar Fen Lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce 379,0915 13,86 455,4074 2,28
- 49322 DARENDE Mehmet Emin Ilıcak Fen Lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce 374,2447 14,87 446,4671 3,21
- 49952 BATTALGAZİ Niyazi Mısri Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce 369,1987 15,95 437,3106 4,31
- 50827 BATTALGAZİ Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 444,439 3,45 462,6452 1,62
- 49828 YEŞİLYURT Şehriban Günata Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 425,1253 5,92 449,7953 2,84
- 50453 BATTALGAZİ Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 411,9784 7,92 443,7541 3,53
- 49464 YEŞİLYURT Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 407,1351 8,71 470,9336 0,98
- 65546 YEŞİLYURT Sadreddin Konevi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 343,7494 22,09 406,5268 8,82
- 49936 BATTALGAZİ Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 336,9988 23,94 405,061 9,07
- 39742 BATTALGAZİ Hacı Avni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 333,6232 24,9 431,7959 5,02
- 50130 DARENDE Osman Hulusi Ateş Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 270,2918 49,28 370,5556 15,65
- 65545 DOĞANŞEHİR Doğanşehir Hüsne Küçük Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 211,8327 85,48 369,7899 15,82
- 50136 BATTALGAZİ Şehit Kemal Özalper Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı RAYLI SİSTEMLER TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 267,0953 50,9 350,3802 20,37
- 50060 BATTALGAZİ Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI İngilizce 251,7623 59,23 348,9315 20,74
- 50411 YEŞİLYURT Şehit Gökhan Ertan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ALANI İngilizce 248,382 61,21 345,4133 21,66
- 49871 BATTALGAZİ Fırat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SAĞLIĞI İngilizce 165,4705 99,73 355,0563 19,23
- 65449 BATTALGAZİ Aslantepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) İngilizce 181,2758 98,31 316,708 30,23
- 49306 BATTALGAZİ Aslantepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) İngilizce 179,9491 98,52 287,4736 41,35