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EN DÜŞÜK İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR 2023? | En düşük işsizlik maaşı kaç lira oldu? İşsizlik maaşına zam geldi mi?

En düşük emekli maaşlarının 7 bin 500 TL'ye çıkarılmasının ardından vatandaşlar, diğer kalemlerde yeni zamlar yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. EYT yasasının çıkmasıyla ve bayramın yaklaşmasıyla birlikte emeklilerin yüzü gülerken işsizlik maaşı da en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. Peki 'En düşük işsizlik maaşı ne kadar 2023? En düşük işsizlik maaşı kaç lira oldu? İşsizlik maaşına zam geldi mi?' Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2023 Salı 09:52
EN DÜŞÜK İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR 2023? | En düşük işsizlik maaşı kaç lira oldu? İşsizlik maaşına zam geldi mi?

EN DÜŞÜK İŞSİZLİK MAAŞI KAÇ LİRA OLDU? | Ramazan ayına girilmesiyle birlikte emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Milyonlarca emeklinin merakını gideren müjde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. En düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye çıkarıldığını belirten Başkan Erdoğan'ın açıklamasının ardından 'En düşük işsizlik maaşı ne kadar 2023? En düşük işsizlik maaşı kaç lira oldu? İşsizlik maaşına zam geldi mi?' soruları en sık aratılanlar arasında yerini aldı. İşte merak edilenler...

EN DÜŞÜK İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR 2023?

Asgari ücretin, 2023'te brüt 10 bin 8 lira, net 8 bin 506 lira olarak belirlenmesiyle işsizlik ödeneğinden GSS primine, kıdem tazminatından staj ücretine kadar birçok kalemde değişikliğe gidildi. Böylece 2023 yılında işsizlik maaşı en düşük 4 bin 3 lira olarak belirlendi.

İŞSİZLİK MAAŞINA ZAM GELDİ Mİ?'

Başkan Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emekli maaşları üzerindeki iyileştirmelerin EYT'lileri de kapsayacağını bildirdi. Ancak işsizlik maaşlarına zam yapılacağına ilişkin henüz açıklama gelmedi. İşsizlik maaşları, 2023 yılının başında belirlenen 4 bin 3 lira olarak ödenmeye devam ediyor.

İŞSİZLİK MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40'ı olarak hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80'ini geçememektedir. İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURU ŞARTLARI

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.

İşsizlik ödeneğinin ödenebilmesi için sigortalı işsizlerin iş almaya hazır durumda olması gerekmektedir. İşsizlik ödeneği başvurusu ile kişinin iş arayan kaydı yapılmakta veya güncellenmektedir. Böylece sigortalı işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerini alması sağlanmaktadır. Dolayısıyla, vekâletname ile başvuru yapılması imkanı bulunmamaktadır.

  • Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,
  • Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,
  • Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,
  • Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak.

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