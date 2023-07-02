TWITTER KULLANIM LİMİTİ NEDİR? | Twitter kullanım limiti aşıldı ne demek? - Kullanım limiti ne kadar?

Twitter'a yeni getirilen kullanım limiti özelliği, sosyal medya kullanıcılarında soru işaretlerine neden oldu. Sosyal paylaşım sitesi olan ve her gün milyonlarca görüşün paylaşıldığı Twitter'ın sahibi Elon Musk, twitlere sınır getirildiğini duyurdu. Anasayfanın yenilenmediğini gören ve 'Tweetler şu anda alınamıyor' uyarısıyla karşılaşan vatandaşlar arama motorlarında 'Twitter kullanım limiti nedir? Twitter kullanım limiti aşıldı ne demek? Kullanım limiti ne kadar?' sorgulamaları yaparken tüm merak edilenleri sizler için derledik.İşte detaylar...

TWITTER KULLANIM LİMİTİ NEDİR?

Twitter, kullanıcılarının belirli bir süre içinde yaptıkları işlemlere sınırlama getirme kararı aldı. Bu sınırlama ile birlikte, web, telefon, API, mobil vb. tüm cihazlardan sosyal paylaşım sitesine erişim sağlayanlar, aşağıdaki sınırlamalara tabi tutuluyor:

TWITTER KULLANIM LİMİTİ NE KADAR?

DİREKT MESAJLAR (GÜNLÜK)

Günlük 500 mesaj gönderme limiti vardır.

TWEETLER

Günlük 2.400 adet. Günlük güncelleme limiti yarım saatlik daha düşük limitlere bölünmüştür. Retweetler de Tweet olarak sayılır.

HESAP E-POSTASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Saatte 4 kez.

TAKİP ETME (GÜNLÜK)

Takip etme işlemi için günlük teknik limit 400'dür. Bunun yalnızca teknik bir hesap limiti olduğunu ve agresif takip davranışlarını önlemeyi amaçlayan ilave başka düzenlemeler de olduğunu lütfen unutmayın.

TAKİP ETME (HESABA GÖRE)

Bir hesabın takip ettiği kullanıcı sayısı 5.000 limitine ulaştığında, yeni takip etme istekleri hesaba özel oranda sınırlanır.

Bu limitler web, mobil, telefon, API vb. tüm cihazlardaki işlemler için geçerlidir. Tüm üçüncü parti uygulamalardan gelen API istekleri, saatlik API limitine göre izlenir. Bu durumda, hesaplarıyla birden çok üçüncü parti uygulaması kullanan kişiler, API limitine daha çabuk ulaşır.

Bu limitler sitenin yoğun olarak kullanıldığı saatlerde geçici olarak düşürülebilir. Bu gibi durumlarda Twitter durumu sitesinde bir güncelleme yayınlanır.

TWITTER KULLANIM LİMİTİ AŞILDI NE DEMEK?

Yukarıda belirlenen sınırlara ulaşıldığı zaman Twitter, kullanııya limitini aştığı alanda hata ekranı veriyor. Kullanım limiti aşıldığında, hesabın belirli bir süre boyunca kullanılamaması söz konusu olabilir. Bu sorun genellikle yoğun kullanım veya spam aktiviteleri sonucunda ortaya çıkar.

Kullanım limiti aşıldığında, hesabın normal şekilde kullanılabilmesi için belirli bir süre beklemek gerekmektedir.

Limitlerden birine ulaştığınızda, hangi limite ulaştığınızı belirten bir hata mesajı alırsınız. Direkt Mesaj, Tweet, hesap e-posta değişikliği ve API isteği limitleri gibi zamana dayalı limitler söz konusu olduğunda, zaman kısıtlaması ortadan kalktıktan sonra işlemi tekrar deneyebilirsiniz.

2.400 Tweetlik günlük güncelleme limiti yarım saatlik daha düşük limitlere bölünmüştür. Hesap güncelleme/Tweet limitinize ulaştığınızda, lütfen zaman kısıtlaması ortadan kalktıktan birkaç saat sonra işlemi tekrar deneyin.