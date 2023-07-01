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YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? | YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Tercih tarihleri belli oldu mu?

2023 YKS sınavı ardından milyonlarca aday tercih tarihlerini ve YKS sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. 3.5 milyondan fazla adayın katılım sağladığı YKS hem adaylar hem veliler için büyük önem taşıyor. Adaylar neredeyse her gün arama motorlarında detayları araştırıyor. Özellikle tercihlerin başlayacağı tarih ve sonuçların açıklanacağı tarihler merak ediliyor. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Tercih tarihleri belli oldu mu?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2023 Cumartesi 10:40 Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2023 Cumartesi 10:50
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? | YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Tercih tarihleri belli oldu mu?

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | ÖSYM tarafından üniversite eğitimi almak isteyen kişilere, iki oturum halinde uygulanan YKS geride kalırken, adayları yeni bir heyecan sardı. Açılımı Yükseköğretim Kurumları Sınavı olan ve Temel Yeterlilik ile Alan Yeterlilik olmak üzere iki oturumdan oluşan YKS'ye katılan adaylar, sonuçların açıklanma tarihini ve tercih tarihini merak ediyor. Peki YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? TYT - AYT sınav sonuçları ne zaman belli olacak? İşte tüm merak edilenler...

2023 YKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen YKS sınavı sonuçları, 20 Temmuz 2023 Perşembe günü ilan edilecek. ÖSYM'nin sonuç sitesinde yer alacak YKS sonuçlarının, 20 Temmuz'da saat 10.00'dan itibaren adayların erişimine açılması bekleniyor. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecekler.

DEPREMZEDE ÖĞRENCİLERE EK KONTENJAN

Yükseköğretim Kurulu, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) Olağanüstü Hal kapsamındaki iller ile Sivas'ın Gürün ilçesinde 6 Şubat 2023 tarihi itibarıyla ikamet eden adaylar için kendi illerindeki devlet üniversitelerinde merkezi yerleştirme ile öğrenci alan programların genel kontenjanı dışında ilave yüzde 25 kontenjan ayrılmasını kararlaştırdı. Herhangi bir yükseköğretim programına kayıtlı olan, yükseköğretim programından mezun durumda veya üniversite öğrenciliğinden ilişiği kesilen adaylar söz konusu kontenjanlardan yararlanamayacak.

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Yani ek kontenjandan yararlanabilmek için şu koşulların sağlanması gerekiyor:

  • Depremden etkilenen ve OHAL kapsamında olan iller ya da Sivas'ın Gürün ilçesinde ikamet ediyor olmak,
  • Herhangi bir yükseköğretim programına kayıtlı olmamak,
  • Herhangi bir yükseköğretim programından mezun olmamak,
  • Üniversite öğrenciliğinden herhangi bir sebeple ilişiği kesilmiş olmamak.
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