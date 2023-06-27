Haberler Haberler AREFE GÜNÜ BORSA AÇIK MI? | 26-27 Haziran BİST açık olacak mı? - Borsa İstanbul bayramda kapalı mı?

AREFE GÜNÜ BORSA AÇIK MI? | 26-27 Haziran BİST açık olacak mı? - Borsa İstanbul bayramda kapalı mı?

Kurban Bayramı'nda resmi tatilin 9 gün olarak ilan edilmesinin ardından Borsa İstanbul'un hangi günlerde çalışacağı en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. 24 Haziran'da başlayacak olan Bayram tatili 3 Temmuz pazartesi itibarıyla sona ereken arama motorlarında araştırılan 'Arefe günü borsa açık mı? 26-27 Haziran BİST açık olacak mı? - Borsa İstanbul bayramda kapalı mı?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2023 Salı 08:10
AREFE GÜNÜ BORSA AÇIK MI? | 26-27 Haziran BİST açık olacak mı? - Borsa İstanbul bayramda kapalı mı?

AREFE GÜNÜ BORSA AÇIK MI? | Kurban Bayramı heyecanı tüm İslam alemini sararken Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı tatlini 9 gün olarak duyurdu. Hafta sonu ile birleştirilen tatilde, 26 - 27 Haziran tarihleri arasında hangi kurumların çalışacağı ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki arefe günü borsa açık mı? 26-27 Haziran BİST açık olacak mı? - Borsa İstanbul bayramda kapalı mı?

26-27 HAZİRAN BİST AÇIK OLACAK MI? - BORSA İSTANBUL BAYRAMDA KAPALI MI?

Kurban Bayramı sırasında gerçekleşecek olan 9 günlük tatil, sadece devlet memurlarını kapsamaktadır. İdari izin, özel sektör çalışanlarını etkilemediği için onları ilgilendirmemektedir.

İdari izin yalnızca kamu çalışanlarını kapsarken, özel sektör bankaları bu kapsama dahil değildir. Borsa İstanbul, geçmiş idari izin ve tatil dönemlerinde çalışmalarına devam etmiş ve sadece resmi tatil günlerinde kapalı olmuştur. Bu nedende BİST, 26 Haziran Pazartesi tam gün ve 27 Haziran Salı günü ise öğle saatine dek hizmet verecektir.

İnisiyatif kullanmayan özel sektör çalışanları için bayram tatili, 27 Haziran Salı günü öğlen başlayacak ve 1 Temmuz Cumartesi günü sona erecektir. Bu şekilde toplamda 5.5 gün tatil yapacaklardır.

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