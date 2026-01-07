CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman alınacak? Branş dağılımı nasıl?

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman alınacak? Branş dağılımı nasıl?

Sağlık Bakanlığı 26.673 personel alımı 2026 için adaylar heyecanlı! Peki başvurular ne zaman başlayacak ve hangi kadrolara alım yapılacak? Sözleşmeli personel alımı kapsamında hemşire, tekniker, doktor ve diğer sağlık personeli branşlarına dair kontenjan dağılımı merak ediliyor. Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile alım sürecinin çerçevesi netleşirken, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri, tercih kılavuzu ve yerleştirme işlemleri için adaylar ÖSYM açıklamalarını bekliyor. Güncel gelişmeler ve detaylı branş listesi haberimizde.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2026 Çarşamba 12:23
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman alınacak? Branş dağılımı nasıl?

2026 yılında Sağlık Bakanlığı 26.673 sözleşmeli personel alımı ile ilgili tüm detaylar açıklandı mı? Adaylar "Başvurular başladı mı?", "Hangi branşlara alım yapılacak?" sorularına yanıt arıyor. Bakanlığın resmi açıklamaları ve Resmî Gazete duyuruları ile birlikte başvuru süreci, kontenjan dağılımı ve tercih kılavuzu netleşiyor. Sağlık hizmetlerinde artan personel ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılacak alımda hemşire, tekniker, doktor ve diğer sağlık kadroları için kontenjan sayıları merak ediliyor. Peki başvurular ne zaman alınacak? Hangi branşlara kaç kişi alınacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2026 yılında yapılacak sözleşmeli personel alımı için resmi başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl başvurular Mayıs ayında alınmıştı, bu nedenle uzmanlar ve adaylar bu yıl da başvuruların benzer tarihlerde başlamasını bekliyor. Başvuruların başlamasıyla birlikte adaylar, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve branş dağılımı hakkında detaylı bilgi alabilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

2026 yılında yapılacak bu büyük alımda, uzman doktor, doktor, sağlık memuru, ebe, hemşire ve diğer sağlık meslek grupları kadrolarında personel alınacak. Başvuru şartları, Resmî Gazete'de yayımlanacak tercih kılavuzu ve resmi duyuru ile netleşecek. Adayların eğitim durumu, deneyim ve diğer kriterleri bu kılavuzda ayrıntılı olarak yer alacak. Böylece her branş için adayların hangi koşulları sağlaması gerektiği netleşmiş olacak.

BRANŞ DAĞILIMI

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, alınacak personelin branş ve kadro dağılımları aşağıdaki gibidir:

Branş Adı / Alınacak Personel Sayısı

Uzman Doktor 22.983

Doktor 3.652

Diyetisyen 1

Ebe 9

Hemşire 2

Sağlık Teknikeri 25

AHaber CANLI YAYIN

REKLAM-IDEFIX
F.Bahçe'de flaş Mert Günok gelişmesi!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
Başkan Erdoğan'dan AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar | CANLI YAYIN
F.Bahçe'de bir transfer daha tamam!
Guendouzi gelirken o mu ayrılacak?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Cimbom o mevkiye transfer yapmayacak! Cimbom o mevkiye transfer yapmayacak! 13:06
F.Bahçe'de flaş Mert Günok gelişmesi! F.Bahçe'de flaş Mert Günok gelişmesi! 12:51
Wushuculardan büyük madalya başarısı! Wushuculardan büyük madalya başarısı! 12:42
Pape Habib Gueye'den açıklamalar! Pape Habib Gueye'den açıklamalar! 12:21
Cengiz Ünder kararını açıkladı! Cengiz Ünder kararını açıkladı! 12:09
Claudio Winck'ten açıklamalar! Claudio Winck'ten açıklamalar! 12:05
Daha Eski
Everton-Wolverhampton maçı detayları! Everton-Wolverhampton maçı detayları! 12:02
Fulham-Chelsea maçından detaylar! Fulham-Chelsea maçından detaylar! 11:49
Bayern Münih'ten Boey için flaş uyarı! Bayern Münih'ten Boey için flaş uyarı! 11:42
Manchester City-Brighton maçı tüm detayları! Manchester City-Brighton maçı tüm detayları! 11:29
F.Bahçe'de bir transfer daha tamam! F.Bahçe'de bir transfer daha tamam! 11:13
Santos'tan Neymar kararı! Sözleşmesi... Santos'tan Neymar kararı! Sözleşmesi... 11:01