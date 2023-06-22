SON DAKİKA MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI | 2023 Haziran faiz kararı açıklandı! - TCMB faiz arttı mı, ne kadar yükseldi?

SON DAKİKA MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI | İç piyasaların heyecanla beklediği faiz kararı açıklandı. Geçtiğimiz ay yükseltilmesi beklenen politika faizi, Şahap Kavcıoğlu Başkanlığında yapılan toplantının ardından sürpriz şekilde sabit tutulurken Haziran'da, Merkez Bankası Başkanı'nın da değişmesi sebebiyle ekonomistleri, faizin yükseltileceği konusunda emindi. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? TCMB faiz arttı mı, ne kadar yükseldi? İşte detaylar...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU, ARTTI MI, NE KADAR YÜKSELDİ?

Merkez Bankası 27 ay sonra faiz artırdı. Para Politika faizinde 650 baz puanlık artış gerçekleşti. Faiz yüzde 8,5'ten yüzde 15'e yükseldi.

PPK toplantısının ardından Merkez Bankasının resmi sitesinde yayınlanan metinde şu ifadelere yer verildi:

"Para Politikası Kurulu (Kurul) politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 8,5'ten yüzde 15 düzeyine yükseltilmesine karar vermiştir. Kurul, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması, fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin başlamasına karar vermiştir.

Küresel ekonomide enflasyon düşerken, halen uzun dönem ortalamalarının çok üzerinde seyretmektedir. Bu nedenle, bütün dünyada merkez bankaları enflasyonu düşürmeye yönelik tedbirler almaktadır. Ülkemizde, yakın döneme ilişkin göstergeler enflasyonun ana eğiliminde yükselişe işaret etmektedir. Bu gelişmede yurtiçi talepteki güçlü seyir, maliyet yönlü baskılar ve hizmet enflasyonundaki katılık belirleyici olmuştur. Kurul, bu unsurlara ek olarak fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın enflasyon üzerinde ilave olumsuz etki yapacağını öngörmektedir.

Kurul politika faizini enflasyonun ana eğiliminin gerilemesini ve orta vadede yüzde 5 hedefine ulaşmasını sağlayacak parasal ve finansal koşulları oluşturacak şekilde belirleyecektir. Enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirilecektir. Enflasyon ve enflasyon eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir.

Parasal sıkılaştırma sürecinin başlaması ile para politikasının etkinliği artacaktır. Bununla birlikte, fiyat istikrarının sürekliliğini sağlamak hedefiyle, TCMB cari dengeyi iyileştirecek stratejik yatırımları desteklemeye devam edecektir. Kurul, mevcut mikro- ve makroihtiyati çerçeveyi, piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleştirecektir. Sadeleşme süreci, etki analizleri yapılarak kademeli olacaktır. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede almaya devam edecektir. Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır."

SON İNDİRİM ŞUBAT AYINDA YAPILMIŞTI

PPK şubat ayında sürpriz sayılacak bir şekilde 50 baz puanlık indirim kararı almasının ardından mart ve nisan toplantılarında da faize dokunmamıştı. PPK kasım ayındaki 150 baz puanlık indirimin ardından aralık ve ocak toplantılarını da pas geçmişti. 2022 Ağustos-Kasım döneminde toplamda 500 baz puanlık faiz indirimine gitmişti.

YIL SONU FAİZ BEKLENTİSİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler ise, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 1.075 baz puan artırılarak yüzde 19,25'e çekileceğini tahmin ediyordu. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 25 oldu.