ZAMLI ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN YATACAK? | 2023 ara zamlı asgari ücret ne zaman, hangi ay verilecek?

ZAMLI ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN YATACAK? | Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2023 asgari ücret ara zammını açıkladı. Buna göre yeni asgari ücret net 11 b,in 402, brüt ise 13 bin 414 TLY'ye yükseldi. Yüzde 34 oranında zam yapılan asgari ücrette zamlı maaşını ne zaman alacağını merak eden asgari ücretli çalışanlar için 2023 ara zamlı asgari ücret ne zaman, hangi ay verilecek? sorusunun cevabını haberimizde derlenecek.

2023 ARA ZAMLI ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN, HANGİ AY VERİLECEK?

Asgari ücrete gelen zammın ardından milyonlarca vatandaş, zamlı maaşlarını ne zaman alacağını merak ediyor. 11 bin 402 TL'ye yükselen asgari ücret net maaşının bazı çalışanlara Ağustos ayında, bazılarına ise Temmuz ayından itibaren yatırılması bekleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: "Asgari ücreti hem işçiyi memnun edecek hem de istihdamı koruyacak şekilde belirlemeye gayret ettik. Yeni asgari ücretin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Asgari ücret uzlaşma ile sonlandı. Yeni asgari ücret net 11 bin 402 lira olarak belirlenmiştir. 21 yıldır olduğu gibi Sayın cumhurbaşkanımızın liderliği toplantıların uzlaşı ile sonlanmasında etkili olmuştur. Geçtiğimiz 6 ayda 400 TL olarak uyguladığımız asgari ücret desteğini önümüzdeki 6 ayda 500 lira olarak uygulamaya devam edeceğiz." dedi.