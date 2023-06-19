Haberler Haberler ÖĞRETMENLERE ZORUNLU HİZMET AFFI | Öğretmenlere zorunlu hizmet affı getirildi mi, ne zaman gelecek, kimleri kapsıyor, şartları ne?

ÖĞRETMENLERE ZORUNLU HİZMET AFFI | Öğretmenlere zorunlu hizmet affı getirildi mi, ne zaman gelecek, kimleri kapsıyor, şartları ne?

Öğretmenlerin bir süredir merakla beklediği zorunlu hizmet affına ilişkin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle deprem bölgesindeki öğretmenlerle yapılan sohbetlerin ardından karar alındığını bildiren Bakan Tekin'in açıklamalarının ardından karar Resmi Gazete'de yayınlandı. Peki zorunlu hizmet affı nedir? Öğretmenlere zorunlu hizmet affı getirildi mi, ne zaman gelecek, kimleri kapsıyor, şartları ne?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2023 Pazartesi 09:30 Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2023 Pazartesi 10:00
ÖĞRETMENLERE ZORUNLU HİZMET AFFI | Öğretmenlere zorunlu hizmet affı getirildi mi, ne zaman gelecek, kimleri kapsıyor, şartları ne?

ÖĞRETMENLERE ZORUNLU HİZMET AFFI | Milli Eğitim Bakanlığı'nca düzenlenen Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Öğretmenlere zorunlu hizmet affını da kapsayan yönetmeliğe ilişkin konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamasının ardından arama motorlarında araştırılan ' Öğretmenlere zorunlu hizmet affı getirildi mi, ne zaman gelecek, kimleri kapsıyor, şartları ne?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

ÖĞRETMENLERE ZORUNLU HİZMET AFFI GETİRİLDİ Mİ, NE ZAMAN GELECEK?

MEB kadrolarında 16 Haziran 2023 tarihinden önce göreve başlayanlardan zorunlu çalışma yükümlüsü olanlar ile bu yükümlülüklerini halen görev yaptıkları eğitim kurumlarında yerine getiren yönetici ve öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülükleri, 16 Haziran 2023 tarihinde getirilen düzenleme ile kaldırıldı.

ÖĞRETMENLERE ZORUNLU HİZMET AFFI KİMLERİ KAPSIYOR, ŞARTLARI NE?

Resmi Gazete'de yayınlanan düzenlemeyle, Bakanlık kadrolarına öğretmen olarak atanmadan önce resmi eğitim kurumlarında yabancı uyruklu öğrencilerin eğitimine yönelik yürütülen projelerde öğretici, öğretmen veya rehber danışman olarak görev yapanların bu kapsamda geçirdikleri süreler, görevin yapıldığı hizmet alanı için öngörülen hizmet puanı üzerinden öğretmenlerin hizmet puanı hesabına dahil edilecek.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Yusuf Tekin, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Öğretmenler Odası sohbetlerimizde sıkça sorulan zorunlu hizmet affı 16.06.2023 tarihi itibarıyla gerçekleşmiş olacak. İlgili arkadaşlara hayırlı olsun." ifadesini kullandı. Böylece 16 Haziran 2023 tarihi itibarıyla zorunlu hizmeti bulunanlar, zorunlu hizmet affının yürürlüğe girmesiyle beraber bu hizmeti yapmış sayılacaklar.

Diğer yandan Bakan Tekin, bir başka paylaşımında ise Pictes öğretmenlerine işaret ederek, özellikle deprem bölgesindeki öğretmenler odası sohbetlerinde gündeme gelen, kadrolu öğretmenliğe geçen Pictes öğretmenlerin, proje kapsamındaki çalışmalarının hizmet puanlarına dahil edilmesi taleplerinin de karşılanacağını belirterek, "Bu da hayırlı olur inşallah." bilgisini paylaştı.

Bakan Yusuf Tekin'in açıklamasının ardından öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulması için Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde gerekli düzenlemeler resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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