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AYT 2023 PUAN HESAPLAMA | YKS - AYT sayısal, sözel, eşit ağırlık puanı nasıl hesaplanır? ÖSYM AYT net sayısına göre puan hesaplama

ÖSYM tarafından düzenlenen YKS'ye katılan adaylar, net sayısına göre puan hesaplamayı araştırıyor. Sayısal, sözel ya da eşit ağırlık alanlarından sınava giren ve lisede eğitim aldıkları alana göre net sayıları katsayı ile çarpılacak olan adaylar, arama motorlarında 'AYT 2023 puan hesaplama, YKS - AYT sayısal, sözel, eşit ağırlık puanı nasıl hesaplanır? ÖSYM AYT net sayısına göre puan hesaplama' konularını araştırıyor. Detaylar ve tüm merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2023 Pazar 07:57 Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2023 Pazar 08:10
AYT 2023 PUAN HESAPLAMA | YKS - AYT sayısal, sözel, eşit ağırlık puanı nasıl hesaplanır? ÖSYM AYT net sayısına göre puan hesaplama

AYT 2023 PUAN HESAPLAMA | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS, ikinci oturum olan AYT'nin de ypaılmasıyla sona erdi. 3,5 milyon adayla katılım rekoru kırılan sınavın ardından soruları ve cevap sayılarını hatırlayan adaylar, net sayısına göre puan hesaplama araştırmalarına başladı. Peki YKS - AYT sayısal, sözel, eşit ağırlık puanı nasıl hesaplanır? İşte ÖSYM AYT net sayısına göre puan hesaplama...

AYT SAYISAL PUANI NASIL HESAPLANIR?

ÖSYM tarafından yayınlanan YKS kılavuzuna göre YKS sayısal puanları hesaplanırken TYT'nin ağırlığı %40 olarak alınırken AYT'nin ağırlığı ise %60'tır. AYT'de ise derslerin ağırlıkları şu şekildedir : Matematik %30, Fizik %10, Kimya %10 ve Biyoloji %10'dur.

NOT: Diploma puanı dışında ulaşılabilecek maksimum puan 500'dür. 100 puan ÖSYM tarafından her adaya verilmektedir. Geriye kalan 400 puan'ın 160'ı TYT'den 240'ı ise AYT'den gelmektedir.

Derslerde yapılan 1 netin AYT sayısal puanına katkıları geçtiğimiz sene şu şekildeydi:

Matematik : 3.00 puan
Fizik : 2.86 puan
Kimya : 3.1 puan
Biyoloji : 3.1 puan

AYT SÖZEL PUANI NASIL HESAPLANIR?

ÖSYM tarafından yayınlanan YKS kılavuzuna göre YKS sözel puanları hesaplanırken TYT'nin ağırlığı %40 olarak alınırken AYT'nin ağırlığı ise %60'tır. AYT'de ise derslerin ağırlıkları şu şekildedir : Türk Dili ve Edebiyatı %18, Tarih-1 %7, Coğrafya-1 %5, Tarih-2 %8, Coğrafya-2 %8, Felsefe Grubu %9 ve Din Kültürü %5.

Derslerde yapılan 1 netin AYT sözel puanına katkıları geçtiğimiz sene şu şekildeydi:

Türk Dili ve Edebiyatı : 3.00 puan
Tarih-1 : 2.80 puan
Coğrafya-1 : 3.33 puan
Tarih-2 : 2.91 puan
Coğrafya-2 : 2.91 puan
Felsefe Grubu : 3.00 puan
Din Kültürü : 3.33 puan

NOT: Her aday için 500 üzerinden hesaplanan OBP; 0,12 katsayısı ile çarpılarak puanlara eklenecek ve yerleştirme puanlarında kullanılacaktır. OBP'den alınabilecek en yüksek puan 60 olurken en düşük ise 30 olacaktır.

AYT EŞİT AĞIRLIK PUANI NASIL HESAPLANIR?

ÖSYM tarafından yayınlanan YKS kılavuzuna göre YKS eşit ağırlık puanları hesaplanırken TYT'nin ağırlığı %40 olarak alınırken AYT'nin ağırlığı ise %60'tır. AYT'de ise derslerin ağırlıkları ise şöyle: Matematik %30, Türk Dili ve Edebiyatı %18, Tarih-1 %7 ve Coğrafya-1 %5 olarak hesaplanır. Diploma puanı dışında ulaşılabilecek maksimum puan 500'dür. 100 puan ÖSYM tarafından her adaya verilmektedir. Geriye kalan 400 puanın 160'ı TYT'den 240'ı ise AYT'den gelmektedir.

Derslerde yapılan 1 netin AYT eşit ağırlık puanına katkıları geçtiğimiz sene şu şekildeydi:

Matematik: 3.00 puan
Türk Dili ve Edebiyatı: 3.00 puan
Tarih-1 : 2.80 puan
Coğrafya-1 : 3.33 puan

NOT: Puan hesaplamaları, sabit katsayılara göre yapılmış olup standart sapma dahil edilmemiştir. Net sonuçların öğrenilmesi için ÖSYM'nin YKS sonuçlarına bakılmalıdır.

ÖSYM AYT NET SAYISINA GÖRE PUAN HESAPLAMA

Ham puan için her adayın testlere verdiği doğru ve yanlış cevap sayılarına göre hesaplama yapılır. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılır ve adayın ilgili testten almış olduğu ham puan (adayın net sayısı) hesaplanır.

Ortaöğretimde 100 üzerinden alınan diploma notu, 5'le çarpılarak OBP'ye dönüştürülür. Diploma notu bildirilmeyen adayların diploma notu ile 50'nin altında olan adayların diploma notları 50 olarak değerlendirilir. 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250, 100 olan en yüksek diploma notu için de OBP 500'dür.

Ortaöğretim Başarı Puanı 0,12 katsayısıyla çarpılarak sınav puanlarına eklenir ve yerleştirme puanlarının hesaplaması buna göre yapılır.

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