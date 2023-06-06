Haberler Haberler LGS KAÇ NET KAÇ PUAN 2023? | 60, 70, 80 net kaç puan? Fen Lisesi, Anadolu Lisesine gidebilmek LGS puanı, net sayısı kaç olmalı?

LGS KAÇ NET KAÇ PUAN 2023? | 60, 70, 80 net kaç puan? Fen Lisesi, Anadolu Lisesine gidebilmek LGS puanı, net sayısı kaç olmalı?

Liselere Geçiş Sistemi kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen sınav, 1 milyondan fazla öğrencinin katılımıyla gerçekleşti. Hayallerindeki liseye kavuşmak için birbiriyle yarışan adaylar, sınavın ardından araöa motorlarında 'LGS kaç net kaç puan 2023?' sorusunun cevabını araştırıyor. İşte 8. sınıf öğrencileri ve velileri tarafından sorgulanan '60, 70, 80 net kaç puan? Fen Lisesi, Anadolu Lisesine gidebilmek LGS puanı, net sayısı kaç olmalı?' sorularının cevabı ve tüm merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2023 Salı 07:50 Güncelleme Tarihi: 06 Haziran 2023 Salı 07:50
LGS KAÇ NET KAÇ PUAN 2023? | 60, 70, 80 net kaç puan? Fen Lisesi, Anadolu Lisesine gidebilmek LGS puanı, net sayısı kaç olmalı?

LGS'den alınan ham puanla birlikte OBP adı verilen okul puanının birleştirilmesiyle öğrenciler, önümüzdeki 4 sene boyunca eğitim görecekleri liseyi seçiyorlar. 4 Haziran Pazar günü yapılan iki oturumlu LGS sınavının ardından öğrenciler ve velileri arama motorlarında 'LGS kaç net kaç puan 2023? 60, 70, 80 net kaç puan? Fen Lisesi, Anadolu Lisesine gidebilmek LGS puanı, net sayısı kaç olmalı?' sorularının cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

LGS KAÇ NET KAÇ PUAN 2023?

LGS puan hesaplamasında yüzdelik dilim ve standart sapma uygulamaları esas alınır. Her ders için farklı bir puan stratejisi belirlenirken 'LGS'de şu kadar net şu kadar puan getirecek' gibi kesin ifadeler yanlış olacaktır. Ancak geçitğimiz senenin LGS sınavı puanlarına bakarak çeşitli hesaplamalar yapmak mümkündür. Bu hesaplar 2023 LGS sınavı ile birebir tutmasa da birbirine yakın rakamlar çıkacaktır.

LGS taban puanları 2023 (illere göre taban puanlar) Devamını Oku BUNU DA OKU

FEN LİSESİ, ANADOLU LİSESİNE GİDEBİLMEK LGS PUANI, NET SAYISI KAÇ OLMALI?

Fen Liseleri ve Anadolu Liselerinin puanları, okula ve okulun bulunduğu şehre göre farklılık göstermektedir. Tüm fen liseleri ya da tüm anadolu liseleri için sabit bir taban puan yoktur. Konuya ilişkin daha detaylı bilgi için, okulların geçtiğimiz sene uyguladıkları taban puanlarına bakabilirsiniz. Ayrıca geçtiğimiz sene Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan aşağıdaki tablo da size bu konuda yardımcı olabilir.

LGS'DE 60, 70, 80 NET KAÇ PUAN?

MEB NET SAYISINA GÖRE PUAN HESAPLAMASI İÇİN TIKLAYIN

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