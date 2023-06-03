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POMEM SINAV ÜCRETİ YATIRMA TARİHLERİ 2023 | Polis Akademisi sınav ücreti ne kadar, hangi bankalara yatırılır?

30. Dönem POMEM ön başvuru sonuçları açıklandı. Polis Akademisi'ne girecek 10 bin 600 erkek ve kadın öğrenci için heyecanlı bekleyiş sürerken adaylar, POMEM ücretleri hakkında araştırmalara başladı. İşte Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Polis Akademisi'ne katılmak istenlerin arama motorlarında sorguladığı '30. Dönem Polis Akademisi sınav ücreti ne kadar, yatırma tarihleri nedir, hangi bankalara yatırılır?' sorularının cevabı ve POMEM sınav ücreti yatırma işlemi...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2023 Cumartesi 09:30 Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2023 Cumartesi 09:30
POMEM SINAV ÜCRETİ YATIRMA TARİHLERİ 2023 | Polis Akademisi sınav ücreti ne kadar, hangi bankalara yatırılır?

POMEM SINAV ÜCRETİ YATIRMA 2023 | Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Polis Akademisi'nde eğitim görmek isteyen adaylar için ön başvuru süreci sonuçlandı. 121 bin 120 adayın ön başvuruda bulunduğu 30. Dönem POMEM için lisans mezunu 33 bin 509 erkek ile 15 bin 801 kadın, ön lisans mezunu 17 bin 3 erkek ile 4 bin 201 kadın aday olmak üzere toplam 70 bin 514 aday sınava girmeye hak kazandı. Ön başvuruların sonuçlanmasıyla birlikte arama motorlarında '30. Dönem Polis Akademisi sınav ücreti ne kadar, hangi bankalara yatırılır?' soruları en çok araştırılanlar listesine girdi. İşte detaylar...

30. DÖNEM POMEM SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

POMEM sınav ücreti, 2023 yılında 400 Lira olarak belirlendi.

30. Dönem POMEM sınav ücreti nasıl yatırılır? Devamını Oku BUNU DA OKU

30. DÖNEM POMEM SINAV ÜCRETİ YATIRMA TARİHLERİ

30. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar 400.00 TL (dört yüz) olan sınav başvuru ücretini 30 Mayıs 2023 Salı günü saat 09.00'dan 08 Haziran 2023 Perşembe günü saat 17.00'ye kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Türkiye Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA "30. Dönem POMEM Giriş Sınavı" isimli hesabına yatıracaktır.

30. DÖNEM POMEM SINAV ÜCRETİ HANGİ BANKALARA YATIRILIR?

Başvuru ücreti sadece Halkbank şubelerinden, Halkbank ATM'lerinden ve Halkbank internet bankacılığından yatırılacaktır. Diğer bankaların şubelerinden, internet bankacılığı ve ATM'lerinden başvuru ücreti yatırma işlemi yapılmayacaktır.

30. Dönem POMEM sınav ücreti yatırma tarihleri Devamını Oku BUNU DA OKU

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