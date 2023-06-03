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30. POMEM SINAV ÜCRETİ NASIL YATIRILIR? | ADIM ADIM POMEM ücreti yatırma Halkbank ATM ve internet bankacılığı

30. Dönem POMEM sınavı için yapılan ön başvuruların ardından Emniyet Genel Müdürlüğü, sonuçları adayların erişimine açtı. Ön başvurusu kabul edilen adaylar, Halkbank'a sınav ücretini yatırmalarının ardından sınava katılmaya hak kazanacak. Peki 30. POMEM sınav ücret, nasıl yatırılır? İşte Halkbank ATM'leri ve internet bankacılığı üzerinden adım adım POMEM sınav ücreti yatırma işlemleri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2023 Cumartesi 09:30 Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2023 Cumartesi 09:30
30. POMEM SINAV ÜCRETİ NASIL YATIRILIR? | ADIM ADIM POMEM ücreti yatırma Halkbank ATM ve internet bankacılığı

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 01 - 19 Mayıs 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen 10.600 öğrenci alımı için yapılan başvuruların ardından, merakla beklenen 30. dönem POMEM ön başvuru sonuçları açıklandı. Bu duyuruyla birlikte adaylar, 30. dönem POMEM sözlü ve yazılı sınavlara katılmak için POMEM sınav ücretini nasıl yatıracaklarını merak ediyorlar. İşte 30. POMEM sınav ücreti nasıl yatırılır? sorusunun cevabı ve adım adım POMEM ücreti yatırma Halkbank ATM ve internet bankacılığı...

30. POMEM SINAV ÜCRETİ NASIL YATIRILIR?

Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar, sınav başvuru ücretini ödemek için belirli adımları takip etmelidir. Sınav başvuru ücreti, 30 Mayıs 2023 Salı günü saat 09.00'dan 08 Haziran 2023 Perşembe günü saat 17.00'ye kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Türkiye Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA'da bulunan "30. Dönem POMEM Giriş Sınavı" adlı hesaba yatırılmalıdır. Sınav başvuru ücreti, adayların sınav aşamalarına katılabilmesi için önemlidir.

Sınav başvuru ücretini yatırmayan adaylar, belirlenen tarihler arasında sınav aşamalarına katılamayacaktır. Bu nedenle, sınav başvuru ücretinin belirtilen süre içinde ödenmesi önemlidir. Adaylar, sınav ücretini ödememeleri durumunda yerlerine sırası gelen diğer adaylara bir kez olmak üzere sınav ücreti yatırarak sınava katılma hakkı tanınacaktır.

Sınav başvuru ücreti sadece Halkbank şubelerinden, Halkbank ATM'lerinden ve Halkbank internet bankacılığından ödenecektir. Diğer bankaların şubeleri, internet bankacılığı ve ATM'leri üzerinden başvuru ücreti yatırma işlemi gerçekleştirilemeyecektir. Adaylar, ödeme işlemini Halkbank'ın bu belirtilen yöntemlerini kullanarak gerçekleştirmelidir.

ADIM ADIM POMEM ÜCRETİ YATIRMA HALKBANK ATM

👉Halkbank ATM'sinden 'kartsız işlemler' seçilir.

👉Burada çıkan seçeneklerden 'Eğitim Ödemeleri' seçilir.

👉Ardından çıkan menüde 'Polis Akademisi Ödemeleri' seçilir.

👉30. Dönem POMEM Giriş Sınavı seçeneğine gidilir.

👉İstenen kişisel bilgiler girilir ve ödeme yapılır.

ADIM ADIM POMEM ÜCRETİ YATIRMA HALKBANK İNTERNET BANKACILIĞI

👉Halkbank Mobil Bankacılık hesabınız yoksa uygulama indirilerek hesap açılır.

👉Dijital parola ile giriş yapılır.

👉Sol taraftaki menüden Ödemeler/Vergi seçilir.

👉Açılan menüde Fatura ve Kurum Ödemeleri'ne tıklanır ardından 'eğitim' seçilir.

👉Polis Akademisi Ödemeleri'ne tıklanır.

👉Kart bilgileri girilerek ödeme yapılır.

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