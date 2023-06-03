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MİLLİ EĞİTİM BAKANI KİM OLDU? Başkan Erdoğan yeni Milli Eğitim Bakanı'nı açıkladı

Milli Eğitim Bakanı kim olacak sorusunun yanıtı merakla bekleniyordu... Türkiye'nin Yüzyılı'nda yeni bakanlar, Başkan Erdoğan'ın açıklaması sonrası belli oldu. Başkan Erdoğan, yemin töreninden sonra canlı yayında bakanları açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın koltuğunda kimin oturacağı da belli oldu. Peki yeni Milli Eğitim Bakanı kim oldu? İşte yanıtı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2023 Cumartesi 23:26 Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2023 Pazar 00:20
MİLLİ EĞİTİM BAKANI KİM OLDU? Başkan Erdoğan yeni Milli Eğitim Bakanı'nı açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nda yeni bakanları teker teker açıkladı.

Yeni Kabine'de en çok merak edilen bakanlıklardan biri Milli Eğitim Bakanlığı'ydı.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI KİM OLDU?

Milli Eğitim Bakanlığı görevine 2013-2018 tarihleri arasında son MEB Müsteşarı olarak görev yapmış, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin getirildi.

YENİ MİLLİ EĞİTİM BAKANI YUSUF TEKİN KİMDİR? YUSUF TEKİN KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Prof. Dr. Yusuf Tekin 1970 yılında Erzurum'un Tortum ilçesinde dünyaya geldi. ilk ve orta öğrenimini Rize'de tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nü 1994'te bitiren Tekin, mesleki kariyerine aynı yıl Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı'nda araştırma görevlisi olarak başladı.

Siyaset ve sosyal bilimler alanında 1997'de yüksek lisans ve 2002'de doktorasını tamamlayan Tekin, Gaziosmanpaşa Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'ne öğretim üyesi olarak atandı. Söz konusu fakültede 2007'ye kadar yardımcı doçent olarak görev yapan Tekin, aynı yıl Siyaset ve Sosyal Bilimler (Siyasal Hayat ve Kurumlar) alanında doçent oldu.

2009 yılına kadar Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünde çalıştıktan sonra, Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Fakültesi'ne atandı.

Öğretim üyeliği süresince bölüm başkanlığı, dekan yardımcılığı, üniversite senato üyeliği, fakülte ve enstitü yönetim kurulu üyeliği gibi idari görevlerde de bulundu.

2011 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığına Bakan Yardımcısı olarak atanan Tekin, bu görevinde de üniversitelerle üniversite gençliği ve gençliğin sorunları konularında ortak projeler hayata geçirdi.

2013'te Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlığı görevine başladı. Müsteşarlığı süresinde de YÖK ve üniversiteler ile koordineli biçimde eğitim politikalarının oluşturulması konusunda çalışmalar yürüttü. 2015-2018 yılları arasında, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi mütevelli heyet başkanlığı görevini de yürüttü.

Yeni hükümet sistemi ile birlikte müsteşarlık makamının kaldırılması sonrasında yeniden öğretim üyeliğine dönen Tekin, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümüne profesör olarak atandı.

Prof. Dr. Yusuf Tekin, 15 Eylül 2018 tarihinde Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi rektörlüğü görevine başladı.

Evli ve üç çocuk babası Tekin, iyi derecede İngilizce biliyor.

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