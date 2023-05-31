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KGM KURA ÇEKİLİŞİ CANLI 31 MAYIS | 2023 Karayolları personel alımı kurası canlı izle

Karayolları Genel Müdürlüğü, çeşitli branş ve kontenjanlarda 3 bin kişiye istihdam sağlamaya hazırlanıyor. Binlerce kişinin İŞKUR üzerinden başvuruda bulunduğu KGM 3 bin personel alımı ilanında, asil ve yedek listeleri kura çekilişi ile belli olacak. Çekilişi canlı izlemek isteyenler arama motorlarında 'KGM kura çekilişi 31 Mayıs canlı ve 2023 Karayolları personel alımı kurası canlı izle' sorgulamaları yapıyor. Karayolları personel kurası çekilişi ve merak edilenleri sizler için haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2023 Çarşamba 07:58 Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2023 Çarşamba 07:58
KGM KURA ÇEKİLİŞİ CANLI 31 MAYIS | 2023 Karayolları personel alımı kurası canlı izle

KGM KURA ÇEKİLİŞİ CANLI 31 MAYIS | Karayolları Genel Müdürlüğü'nün İŞKUR işbirliği ile açtığı ilanda, 3 bin personel alımı yapılacağını duyurmasının ardından adayların başvuruları tamamlandı. 7 Mayıs 2023 tarihinde başvuruların tamamlanmasıyla birlikte, 30-31 Mayıs tarihlerinde kura çekileceği ve böyle asil ve yedek listeleri oluşturulacağı bildirildi. Kura çekilişini canlı izlemek isteyenler arama motorlarında 'KGM kura çekilişi 31 Mayıs canlı ve 2023 Karayolları personel alımı kurası canlı izle' sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar...

KGM 3 BİN PERSONEL ALIMI KURASI SAAT KAÇTA?

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün 3 bin personel alımı için yapacağı kura çekilişi 30 Mayıs Salı günü, saat 10.00'da başlayacak. Adana ili ile başlayacak olan çekiliş, illerin plaka kodlarına göre yapılacak. 2 gün sürmesi planlanan kura çekilişi, 31 Mayıs Çarşamba günü ise yine saat 10.00'da, bu kez Kastamonu ile başlayacak. Düzce'ye kadar yapılacak olan çekilişlerin ardından asil ve yedek listeleri açıklanacak.

KGM 3 BİN PERSONEL ALIMI KURASI NEREDE, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde, kura çekilişlerinin KGM Genel Müdürlüğü konferans salonunda yapılacağı bildirildi. Türkiye Noterler Birliği çekiliş programı ile noter huzurunda gerçekleştirilecek çekilişlerin herhangi bir platform veya kanaldan canlı yayınlanıp yayınlanmayacağına ilişkin ise bilgi verilmedi. KGM resmi sitesinde, kura çekilişleri için verilen ilanda şu ifadeler kullanıldı:

2023 KGM personel alımı kura sonuçları ve isim listesi Devamını Oku BUNU DA OKU

"İl ve mesleklere göre ilan edilen kadro sayısı kadar asıl ve asıl sayının 3 katı kadar da yedek aday için kura ile yerleştirme işlemi, Türkiye Noterler Birliği çekiliş programı ile noter huzurunda 30-31 Mayıs 2023 tarihlerinde Genel Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleşecektir. (Noter kurasına, salonun kapasitesi kadar sınırlı sayıda (en fazla 500 katılımcı/istekli) izleyici alınacaktır.)"

KGM 3 BİN PERSONEL BRANŞ DAĞILIMI VE KONTENJANLAR

  • 80 Ağır Makine Yağcısı,
  • 37 Asfalt Usta Yardımcısı,
  • 20 Aşçı Yardımcısı,
  • 75 Aşçı,
  • 288 Atölye Usta Yardımcısı,
  • 144 Bakım İşçisi,
  • 7 Beton Asfalt Serici Operatör Yardımcısı,
  • 249 Bina ve Mal Bakıcısı,
  • 631 Düz İşçi,
  • 25 Elektrik Tesisat ve Bakım Ustası,
  • 17 Elektrik Tesisatçısı,
  • 42 Elektronik Ustası,
  • 59 Greyder Operatörü,
  • 168 İş Makinası Operatörü,
  • 374 Kalifiye İşçi,
  • 51 Kaynakçı (Oksijen ve Elektrik),
  • 83 Laboratuvar ve Uygulama Tesis Ustası,
  • 12 Makine Operatörü,
  • 7 Marangoz,
  • 15 Sıhhi Tesisatçı,
  • 591 Sürücü Operatörü,
  • 9 Traktör Operatörü,
  • 15 Vinç Operatörü

31 MAYIS ÇARŞAMBA GÜNÜ KURA ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLLER

  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Karabük
  • Osmaniye
  • Düzce

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