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28 MAYIS SEÇİMDE İL DIŞINA, YURT DIŞINA ÇIKILIR MI 2023? | 28 Mayıs 2. tur seçim günü seyahat etmek yasak mı?

28 Mayıs Genel Seçimler için geri sayım devam ediyor. Milyonlarca vatandaşın oy kullanacağı seçim günü yapılmasına izin verilmeyen yasaklar da yeniden gündeme geldi. Peki 28 Mayıs'ta il dışına, yurt dışına çıkılır mı? 28 Mayıs 2023 Genel Seçimleri 2. tur seyahat etmek yasak mı? İşte 2023 Genel Seçimleri 2. turda açık ve kapalı olacak yerler listesi...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2023 Cumartesi 12:14 Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2023 Pazar 06:55
28 MAYIS SEÇİMDE İL DIŞINA, YURT DIŞINA ÇIKILIR MI 2023? | 28 Mayıs 2. tur seçim günü seyahat etmek yasak mı?

28 MAYIS 2. TURDA SEYAHAT ETMEK YASAK MI 2023? | Türkiye'nin 100. yılında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri için geri sayım devam ediyor. Milyonlarca vatandaşın sandığa gideceği seçimlerde uygulanacak olan yasaklar da oy kullanacak kişiler tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Seçim günü yasaklarının Resmi Gazete'de yayınlanarak kamuoyuna duyurulmasının ardından merak edilen '28 Mayıs'ta il dışına, yurt dışına çıkılır mı? 28 Mayıs 2023 Genel Seçimleri 2. tur seyahat etmek yasak mı?' sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

SEÇİM GÜNÜ İL DIŞINA, YURT DIŞINA ÇIKILIR MI 2023?

Resmi Gazete'de yayınlanan ve Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenen kurallara göre, seçim günü seyahat etmek yasaklar arasında gösterilmemiştir. Vatandaşlık görevi olan oy kullanma görevini yerine geitrdiği sürece vatandaşlara şehirler arası veya yurt dışına seyahat kısıtlaması getirilmemiştir.

SEÇİM GÜNÜ SAAT KAÇTA OY VERİLECEK?

YSK'nın oy verme saatlerine ilişkin kararına göre; Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy verme günü olan 14 Mayıs 2023 Pazar günü, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise 28 Mayıs 2023 Pazar günü tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak belirlendi.

2023 GENEL SEÇİM GÜNÜ UYGULANACAK YASAKLAR

❌Seçim günü saat 06.00'dan gece 24.00'a kadar alkollü içki satışı yasak olacak.

❌Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında yerleşim yerlerinde kimse silah taşıyamayacak.

❌Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

❌Seçim günü saat 18.00'dan sonra düğünler yapılabilecek.

❌YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

❌Bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısı il ve ilçelerde 360 ila 380 kişi olacak.

❌Köylerde seçmen sayısının 400'ü aşmaması halinde bir sandıkta oy kullanılabilecek.

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