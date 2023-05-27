ASGARİ ÜCRET ZAMMINDA YENİ HESAP | Bakan Bilgin rakam verdi! 2023 Temmuz ara zamlı asgari ücret ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRET ZAMMINDA YENİ HESAP | Milyonlarca vatandaş temmuzda ypaılacak asgari ücret ara zammını heyecanla beklerken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ilk kez net rakam verdi. Katıldığı bir televizyon programının canlı yayınında açıklamalarda bulunan Bakan Bilgin'in açıklamalarının ardından '2023 Temmuz ara zamlı asgari ücret ne kadar olacak?' sorusu, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte detaylar...

BAKAN BİLGİN İLK KEZ RAKAM VERDİ

2023 yılında uygulanacak asgari ücret ocak zammı sonrası brüt 10 bin 8 TL, net olarak da 8 bin 506 TL olarak belirlendi. Öte yandan Temmuz ayında ara zam yapılacağının sinyallerini sık sık veren hükümet, milyonlarca vatandaşın heyecanını artırdı. Konuya ilişkin en net açıklama ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'den verdi. Açıklamasında asgari ücret zammına ilişkin rakam veren Bakan Bilgin, asgari ücretin sadece en düşük ücreti belirlemediğine dikkat çekerek "Asgari ücreti yukarı çıkardıkça, bütün ücretler yukarı doğru çıkıyor. 'Siz asgari ücreti yüzde 70 artırdığınız zaman üsttekiler de yüzde 70 artış bekliyor diyorlar." ifadelerini kullandı.

"500 DOLAR CİVARINA YÜKSELTECEĞİZ"

Asgari ücretle ilgili tarihi bir adım attıklarının altını çizen Bakan Bilgin şunları kaydetti:

"Asgari ücretle ilgili bir tarihsel bir adım attık, geliri vergi dışı bıraktık. Asgari ücretten 1 buçuk yıldır vergi alınmıyor. Temmuzda reel alım gücünü koruyacak şekilde düzenleyeceğiz. Cumhuriyet tarihinde dolar bazında 455 doların üzerinde en yüksek seviyeye çıkaran bir düzenleme yaptık ocak ayında, temmuzda da aynısını yapacağız.Benim oradaki yaklaşımım şudur, aşağı yukarı 500 dolar civarında, ona denk bir asgari ücret düzenlemesi yapmamız gerekir. Çalışmalarımız hazır."

Birçok ekonomi kalemini etkileyecek asgari ücret 500 dolar seviyesine çıkması halinde 9 bin TL üzerinde seyredecek.

BİR AÇIKLAMA DA BAŞKAN ERDOĞAN'DAN

Öte yandan konuya ilişkin bir açıklama da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. 28 Mayıs'taki cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri öncesi gündemdeki konuları değerlendiren Başkan Erdoğani, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"En düşük emekli maaşını 7.500 liraya çıkardık bu rakamın daha artırmanın çalışmaları yapılıyor. Memurlarımızın en düşük maaşını da Temmuz'da 22 bin TL yükseltme sözünü verdik, bunun da sözünü gerçekleştireceğiz. EYT'lilerin tüm haklarını da verdik. İlk maaşlarını aldılar güle güle harcasınlar. Temmuz'da asgari ücret için hesaplamalar sürüyor. Bugüne kadar olduğu gibi bütün emekçilerimizi enflasyona karşı koruyacak tedbirleri alıp adımları atacağız. Enflasyonda şu an düşüş eğilimine girdi."

2023 TEMMUZ ARA ZAMLI ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret Ocak ayında yapılan zamla birlikte net 8 bin 506 TL 'ye (~425 $) yükseltildi. Dolar üzerinden yapılacak hesaplamayla birlikte Temmuz ara zammı ile asgari ücret hesaplamaları şöyle:

📍 430 $ = ~8.587 TL

📍 440 $ = ~8.786 TL

📍 450 $ = ~8.986 TL

📍 460 $ = ~9.186 TL

📍 470 $ = ~9.385 TL

📍 480 $ = ~9.585 TL

📍 490 $ = ~9.785 TL

📍 500 $ = ~9.985 TL

EN DÜŞÜK EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Şu anda en düşük emekli, memur maaşı ve asgari ücret şöyle:

En düşük emekli maaşı: 7 bin 500 TL

En düşük memur maaşı: 11 bin 848 TL

Asgari ücret: 8 bin 506 TL

Gelecek ara zamla birlikte en düşük emekli, memur maaşı ve asgari ücret hesaplamaları ise şöyle:

YÜZDE 20 ZAM

Zamlı en düşük emekli maaşı: 9.000 TL

Zamlı en düşük memur maaşı: 14.217 TL

Zamlı asgari ücret: 10.207 TL

YÜZDE 30 ZAM

Zamlı en düşük emekli maaşı: 9.750 TL

Zamlı en düşük memur maaşı: 15.402 TL

Zamlı asgari ücret: 11.057 TL

YÜZDE 40 ZAM

Zamlı en düşük emekli maaşı: 10.500 TL

Zamlı en düşük memur maaşı: 16.587 TL

Zamlı asgari ücret: 11.908 TL

YÜZDE 50 ZAM

Zamlı en düşük emekli maaşı: 11.250 TL

Zamlı en düşük memur maaşı: 17.772 TL

Zamlı asgari ücret: 12.825 TL

YÜZDE 60 ZAM

Zamlı en düşük emekli maaşı: 12.000 TL

Zamlı en düşük memur maaşı: 18.956 TL

Zamlı asgari ücret: 13.609 TL

YÜZDE 70 ZAM

Zamlı en düşük emekli maaşı: 12.750 TL

Zamlı en düşük memur maaşı: 20.141 TL

Zamlı asgari ücret: 14.460 TL

YÜZDE 80 ZAM