SON DAKİKA MEMUR ZAMMI Rekor memur zammını Başkan Erdoğan açıkladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen HAK-İŞ Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Memur maaşlarını ele alan Başkan Erdoğan, 700 binden fazla kamu işçisine yapılan taban maaş 15 bin TL ve yüzde 45 refah payı müjdesinin ardından bir müjde de memurlara açıkladı. İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları...

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK 2023?

"Şimdi önümüzde memurlarımızın maaş düzenlemesi var. Memura verilen maaş zamlarında enflasyona ek refah payı artışını biz getirdik. Ocak ayında yüzde 30 oranında zam yapmıştık. Temmuz ayında bir adım daha atıyoruz. En düşük memur maaşını en düşük kamu maaşından aşağı kalmayacak şekilde artıracağız. En düşük memur maaşı da 22 bin lirayı bulacak. Memur maaşlarındaki bu artışlar otomatik olarak emeklilere de yansıyacak."

MEMURLAR VE MEMUR EMEKLİLERİ

Yüzde 6 toplu sözleşme artışı

Enflasyon farkı

Refah payı

Seyyanen artış

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ

6 aylık enflasyon artışı

Refah payı

7.500 TL'nin üstüne seyyanen artış

EYT'LİLER

Kurban bayramı ikramiyesi

Enflasyon artışı

Refah payı

ASGARİ ÜCRETLİLER

Haziranda komisyon toplantısı

Yılın ikinci artışı

Refah payı

4 AYLIK ENFLASYON VERİSİYLE MEMUR EMEKLİ MAAŞ ENFLASYON FARKI HESAPLAMA

TÜİK'in verilerine göre 4 aylık enflasyon verileri şöyle:

👉Ocak ayı enflasyonu: 6,65

👉Şubat ayı enflasyonu: 3,15

👉Mart ayı enflasyonu: 2,29

👉Nisan ayı enflasyonu: 2,39

Bu verilere göre, memur ve memur emeklilerine yapılacak ara zamda baz alınan enflasyon farkı, 4 aylık yüzde 14,48 olarak belirlendi.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

2022 yılı enflasyonunun yüzde 64,27 olarak açıklanmasıyla memur, sözleşmeli ve memur emeklilerinin maaşları toplu sözleşme ve enflasyon farkı dolayısıyla yüzde 16,5, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları da yaklaşık yüzde 15,4 artışa hak kazandı.

Ancak memurlarların 6 aylık enflasyon farkı dahil uygulanması öngörülen yüzde 16,48 artış oranı, yüzde 13,52 puan refah payı eklenerek yüzde 30'a çıkartıldı. Böylece en düşük memur maaşı 11 bin 848 TL'ye yükseltildi. Temmuz ayına kadar enflasyon 0 çıksa bile, ara zam yapılması halinde en düşük memur maaşı 13 bin 563 TL'ye yükselecek.

EMEKLİ VE MEMUR 4 AYLIK ZAM ORANI

Nisan ayı enflasyon rakamları sonrası 4 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti. Buna göre;

4 aylık enflasyon oranı: Yüzde 15,22

4 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 15,22

Ocak 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 8

Temmuz 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 6

4 aylık memur enflasyon farkı yüzde 7,08

4 aylık memur ve memur emeklisi zammı: Yüzde 13,08

MEMURA NE ZAMAN ZAM YAPILACAK?

Memur zammı hakkında yaptığı konuşmada Temmuz ayı ara zam vurgusu yapan Başkan Erdoğan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Asgari ücret artışından memur ve emekli zammına yıl başında gerçekleştirdiğimizi çalışmaların devamını getireceğiz. Temmuz ayı enflasyon farkı ve refah payına dayanan hazırlıklarımız var. Memurlarımız müsterih olsunlar. Onların aklarını teslim etmek boynumuzun borcudur. Kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğiz."

Haziran ayı enflasyon rakamları ile birlikte 6 aylık enflasyon farkı da belli olacak. Memurlar yılın ilk 6 ayı için yüzde 8 sözleşme zammı almıştı. Bu oranı aşan fark kadar memurlara enflasyon farkı verilecek. Haziran ayı enflasyon verileri ise 3 Temmuz tarihinde açıklanacak. Yani memur maaş zammının 3 Temmuz'dan sonra, enflasyon farkının üzerine refah payı da konarak açıklanması bekleniyor.