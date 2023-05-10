Haberler Haberler MEG 2 FRAGMANI İZLE | MEG 2 konusu ne? Oyuncu kadrosu ve vizyon tarihi ne?

MEG 2 FRAGMANI İZLE | MEG 2 konusu ne? Oyuncu kadrosu ve vizyon tarihi ne?

Sinemaseverlerin beğenisini kazanan MEG, devam filmi ile beyaz perdede izleyici ile buluşacak. Başrolünde Jason Statham yer aldığı MEG, okyanus dibine aksiyon dolu bir yolculuk ile karşımıza çıkacak. Fragmanı yayınlanan film sinemaseverlerde heyecan yarattı. Peki, MEG 2 konusu ne? Oyuncu kadrosu ve vizyon tarihi ne?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2023 Çarşamba 17:00 Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2023 Çarşamba 17:00
MEG 2 FRAGMANI İZLE | MEG 2 konusu ne? Oyuncu kadrosu ve vizyon tarihi ne?

Jason Statham'ın başrolünde yer aldığı MEG filmi, sinemaseverlerin büyük beğenisini toplamıştı. Filmin devamı olan MEG 2 (Meg Part Two) yakında sinemalardaki yerini alacak. Filmin fragmanı sinemaseverlerin heyecanlanmasına sebep oldu. Peki, MEG 2 filminin konusu ne? MEG 2 filmi ne zaman vizyona girecek?

MEG 2 FİLMİNİN KONUSU NE?

Meg 2, Steve Alten'in 1999 tarihli The Trench adlı kitabından uyarlanmıştır. Senaryosunu Dean Georgaris, Jon Hoeber ve Erich Hoeber'ın yazmıştır. Yönetmen koltuğunda Ben Wheatley toturmaktadır. Yeni bir Amerikan bilim kurgu aksiyon filmidir. 2018 filmi The Meg'in devamı niteliğindeki filmin başrollerini Jason Statham, Sienna Guillory ve Cliff Curtis paylaşıyor.

MEG 2 FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

MEG 2, 4 Ağustos 2023 tarihinde vizyona girecek.Tüm Türkiye'de sinemalarda yer alması bekleniyor.

MEG 2 OYUNCULARI

  • Jason Statham
  • Shuya Sophia Cai
  • Sienna Guillory
  • Able Wanamakok
  • Cliff Curtis
  • Wu Jing
  • Page Kennedy
  • Skyler Samuels
  • Sergio Peris-Mencheta
  • Melissanthi Mahout
  • Ron Smoorenburg
  • Ray Strachan
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