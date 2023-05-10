MEG 2 FRAGMANI İZLE | MEG 2 konusu ne? Oyuncu kadrosu ve vizyon tarihi ne?

Jason Statham'ın başrolünde yer aldığı MEG filmi, sinemaseverlerin büyük beğenisini toplamıştı. Filmin devamı olan MEG 2 (Meg Part Two) yakında sinemalardaki yerini alacak. Filmin fragmanı sinemaseverlerin heyecanlanmasına sebep oldu. Peki, MEG 2 filminin konusu ne? MEG 2 filmi ne zaman vizyona girecek?

MEG 2 FİLMİNİN KONUSU NE?

Meg 2, Steve Alten'in 1999 tarihli The Trench adlı kitabından uyarlanmıştır. Senaryosunu Dean Georgaris, Jon Hoeber ve Erich Hoeber'ın yazmıştır. Yönetmen koltuğunda Ben Wheatley toturmaktadır. Yeni bir Amerikan bilim kurgu aksiyon filmidir. 2018 filmi The Meg'in devamı niteliğindeki filmin başrollerini Jason Statham, Sienna Guillory ve Cliff Curtis paylaşıyor.

MEG 2 FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

MEG 2, 4 Ağustos 2023 tarihinde vizyona girecek.Tüm Türkiye'de sinemalarda yer alması bekleniyor.

MEG 2 OYUNCULARI