Haberler Haberler EVDE BAKIM MAAŞI yattı mı, ne zaman yatacak Mayıs 2023? Evde engelli bakım aylığı sorgulama | Evde bakım parası yatan iller listesi

EVDE BAKIM MAAŞI yattı mı, ne zaman yatacak Mayıs 2023? Evde engelli bakım aylığı sorgulama | Evde bakım parası yatan iller listesi

EVDE BAKIM MAAŞI MAYIS 2023 | Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ödenen bir sosyal yardım programı olan Evde Bakım Maaşı, her ay düzenli olarak yatırılmaktadır. Engelli, yaşlı veya kronik hastalığı olan bireylerin evde bakımını üstlenen bakıcılara maddi destek sunan program kapsamında Mayıs ayı yardımlarının hangi illerde yatırıldığı merak ediliyor. Peki 'Evde Bakım Maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? Evde engelli bakım aylığı sorgulama | Evde bakım parası yatan iller listesi Mayıs 2023' Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2023 Çarşamba 10:00 Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2023 Çarşamba 10:00
EVDE BAKIM MAAŞI yattı mı, ne zaman yatacak Mayıs 2023? Evde engelli bakım aylığı sorgulama | Evde bakım parası yatan iller listesi

MAYIS AYI EVDE BAKIM MAAŞI | Bakımı yapılan kişinin durumuna ve bakım ihtiyacına göre farklı miktarlarda ödenen Evde Bakım Maaşı, engelli, yaşlı veya kronik hastalığı olan bireylerin evde bakımını üstlenen bakıcıların maddi destek alması amacıyla, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ödenmektedir. Her ay düzenli olarak yatırılan maaşların Mayıs ayında ne zaman yatacağı ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Evde Bakım Maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte Evde bakım parası yatan iller listesi Mayıs 2023...

EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK MAYIS 2023?

Engellinin vasisi veya bakımını yürüten aile ya da akrabasına verilen engelli maaşları her ayın 15'i ile 31'i arasında yatırılıyor. Yatırılma tarihlerinin illere göre farklılık göstermesiyle birlikte Mayıs ayında evde bakım maaşı henüz yatmadı.

EVDE ENGELLİ BAKIM AYLIĞI SORGULAMA

Evde Bakım aylığı ödemelerini E-Devlet kapısı üzerinden veya SMS yoluyla sorgulayabilirsiniz.

e-Devlet üzerinden evde bakım maaşını sorgulamak isteyen kişilerin şu adımları takip etmesi gerekmektedir:

👉TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın.

👉Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.

👉Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

e-DEVLET ÜZERİNDEN EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama için SMS de kullanabilir. Bunun için sorgulama yapmak isteyen kişi şu adımları izlemelidir:

👉Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler.

👉Mesaj kapsamında 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ NİSAN 2023

Evde bakım maaşı yatan iller listesi henüz belli olmadı. Liste yayınlandığında haberimiz güncellenecektir.

EVDE BAKIM AYLIĞI NE KADAR?

2022 yılında 3 bin 336 TL olarak ödenen evde bakım aylığı 2023 yılında yeni zamlı tutarıyla birlikte 4 bin 336 TL'ye yükseltildi.

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