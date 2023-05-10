DUNE 2 FRAGMANI | DUNE 2: Çöl Gezegeni filminin konusu ne? Dune 2 filmi ne zaman vizyona girecek?

Frank Herbert aynı isimli eserinden uyarlanan Dune: Çöl Gezegeni, sinemaseverlerin büyük beğenisini toplamıştı. Filmin devamı olan Dune 2 (Dune Part Two) yakında sinemalardaki yerini alacak. Filmin fragmanı bilim kurgu severlerin heyecanlanmasına sebep oldu. Peki, DUNE 2: Çöl Gezegeni filminin konusu ne? Dune 2 filmi ne zaman vizyona girecek?

DUNE 2: ÇÖL GEZEGENİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Denis Villeneuve tarafından yönetilen, senaryosu Villeneuve, Jon Spaihts ve Eric Roth'un yazdığı, yakında çıkacak olan bir Amerikan epik bilim kurgu filmi. 2021 filminin doğrudan devamı niteliğinde olan film, Frank Herbert'in 1965 yılında yazdığı aynı adlı romanın iki bölümlük uyarlamasının ikincisidir ve kabaca kitabın ikinci yarısını kapsayacaktır. Filmde Timothée Chalamet'in Paul Atreides rolünde olduğu bir topluluk kadrosu yer alıyor. Bu devam filmi, insanlığı daha iyi bir geleceğe yönlendirmesini sağlayacak güçlere sahip olan Duke Paul Atreides'in efsanevi yolculuğunu keşfedecek. Hans Zimmer, filmin müziklerini besteledi.

DUNE 2: ÇÖL GEZEGENİ FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Dune: Çöl Gezegeni, 3 Kasım 2023'te vizyona girecek. Tüm Türkiye'de sinemalarda yer alması bekleniyor.

DUNE 2 OYUNCULARI