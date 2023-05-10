Haberler Haberler BEETLEJUICE 2 FRAGMANI İZLE | Beetlejuice 2 konusu ne? Oyuncu kadrosu ve vizyon tarihi ne?

BEETLEJUICE 2 FRAGMANI İZLE | Beetlejuice 2 konusu ne? Oyuncu kadrosu ve vizyon tarihi ne?

Sinemaseverlerin merakla beklediği Tim Burton imzalı Beetlejuice 2, beyaz perdede izleyici ile buluşacak. Başrolünde Michael Keaton yer aldığı film, fantastik dünyası ile izleyiciyi kendine çekecek. Vizyon tarihi belli olan film sinemaseverlerde heyecan yarattı. Peki, Beetlejuice 2 konusu ne? Oyuncu kadrosu ve vizyon tarihi ne?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2023 Çarşamba 17:00
BEETLEJUICE 2 FRAGMANI İZLE | Beetlejuice 2 konusu ne? Oyuncu kadrosu ve vizyon tarihi ne?

Michael Keaton'ın başrolünde yer aldığı Beetlejuice 2 filmi, sinemaseverlerin büyük beğenisini toplamıştı. Filmin devamı olan Beetlejuice 2 yakında sinemalardaki yerini alacak. Filmin fragmanı sinemaseverlerin heyecanlanmasına sebep oldu. Peki, Beetlejuice 2 filminin konusu ne? Beetlejuice 2 filmi ne zaman vizyona girecek?

BEETLEJUICE 2 FİLMİNİN KONUSU NE?

Filmin konusu hakkında henüz net bir bilgi yer almıyor. Detaylar belli olduğunda haberimizde yer alacak.

BEETLEJUICE 2 FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Beetlejuice 2, 6 Eylül 2024 tarihinde vizyona girecek.Tüm Türkiye'de sinemalarda yer alması bekleniyor.

BEETLEJUİCE 2 OYUNCULARI

  • Michael Keaton
  • Winona Ryder
  • Geena Davis
  • Johnny Depp
  • Catherine O'Hara
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