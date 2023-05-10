BEETLEJUICE 2 FRAGMANI İZLE | Beetlejuice 2 konusu ne? Oyuncu kadrosu ve vizyon tarihi ne?

Michael Keaton'ın başrolünde yer aldığı Beetlejuice 2 filmi, sinemaseverlerin büyük beğenisini toplamıştı. Filmin devamı olan Beetlejuice 2 yakında sinemalardaki yerini alacak. Filmin fragmanı sinemaseverlerin heyecanlanmasına sebep oldu. Peki, Beetlejuice 2 filminin konusu ne? Beetlejuice 2 filmi ne zaman vizyona girecek?

BEETLEJUICE 2 FİLMİNİN KONUSU NE?

Filmin konusu hakkında henüz net bir bilgi yer almıyor. Detaylar belli olduğunda haberimizde yer alacak.

BEETLEJUICE 2 FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Beetlejuice 2, 6 Eylül 2024 tarihinde vizyona girecek.Tüm Türkiye'de sinemalarda yer alması bekleniyor.

BEETLEJUİCE 2 OYUNCULARI