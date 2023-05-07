Haberler Haberler SON DAKİKA SGK EYT'LİLERE İKRAMİYE İÇİN TARİH VERDİ | EYT'lilerin Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak 2023?

SON DAKİKA SGK EYT'LİLERE İKRAMİYE İÇİN TARİH VERDİ | EYT'lilerin Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak 2023?

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan son dakika açıklaması ile, Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi ile emekli olan vatandaşların beklediği haber geldi. EYT'lilerin Ramazan Bayramı ikramiyesi için tarih veren SGK'nin açıklamasının ardından arama motorlarında EYT'lilerin Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak 2023? sorusu araştırılıyor. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2023 Pazar 12:10 Güncelleme Tarihi: 07 Mayıs 2023 Pazar 12:20
SON DAKİKA SGK EYT'LİLERE İKRAMİYE İÇİN TARİH VERDİ | EYT'lilerin Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak 2023?

SON DAKİKA SGK'DAN EYT'LİLERE İKRAMİYE TARİHİ | Sosyal Güvenlik Kurumu EYT düzenlemesi ile emekli olan vatandaşların beklediği haberi duyurdu. Son dakika açıklaması yapan SGK, Ramazan Bayramı için belirlenen ikramiyelerin hesaplara yatacağı tarihi açıkladı. Peki EYT'lilerin Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak 2023?

EYT'LİLERİN RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK 2023?

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Nisan ayı içerisinde gelir ve aylık bağlama işlemi sonuçlanan ve aylık başlangıç tarihi 30 Nisan öncesinde olan sigortalı ve hak sahiplerinin Ramazan Bayramı ikramiyeleri 9 Mayıs 2023 tarihinde ödenecektir."

SGK'den yapılan yazılı açıklamada, Kurumun 5510 sayılı kanun ve ilgili mevzuat uyarınca gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alma şartıyla Ramazan ve Kurban bayramlarında ikramiye ödediği belirtilerek şunlar kaydedildi.

"2023 yılı mart ayı öncesinde gelir ve aylık almakta olanlar ile mart ayı içerisinde gelir ve aylık bağlama işlemleri tamamlananların Ramazan Bayramı ikramiyeleri 14-19 Nisan 2023 tarih aralığında ödenmiştir. Nisan ayı içerisinde gelir ve aylık bağlama işlemi sonuçlanan ve aylık başlangıç tarihi 30 Nisan öncesinde olan sigortalı ve hak sahiplerinin Ramazan Bayramı ikramiyeleri ise 9 Mayıs 2023 tarihinde ödenecektir."

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