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EKYS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? | EKYS 2023 MEB sınav takvimi

Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (EKYS) tarihi araştırılmaya başladı. Sınava girecek adaylar, 'EKYS ne zaman? EKYS tarihi belli oldu mu?' sorularının cevabını araştırmaya başladı. EKYS'ye dair merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2023 Perşembe 14:00 Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2023 Perşembe 14:20
EKYS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? | EKYS 2023 MEB sınav takvimi

MEB tarafından düzenlenen EKYS'nin ne zaman yapılacağı ve saat kaçta başlayacağı araştırılmaya başladı. Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı'nın tarihi ve detayları adaylar tarafından arama motorunda sorgulanmaya devam ediyor. 2023 EKYS'ye dair ayrıntılara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EKYS SINAVI NE ZAMAN? EKYS SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇTA BİTECEK?

EKYS sınavı Milli Eğitim Bakanlığı, daha önce 5 Mart'ta yapılacağını açıklanmıştı. EKYS sınavları, Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin ardından ertelemişti. ÖSYM yeni sınav ve başvuru takvimini açıkladı. Buna göre sınav, 21 Mayıs 2023'te uygulanacak.

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