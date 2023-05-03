MSÜ ADP NEDİR? | MSÜ Aday Değerlendirme Puanı nasıl belirlenir, ne işe yarar?

MSÜ ADP NEDİR? | Milli Savunma Üniversitesi'nin 2023 yılında bünyesinde eğitim görecek kadın ve erkek adaylar için gerçekleştirdiği sınavın ardından tercih işlemleri başladı. https://www.personeltemin.msb.gov.tr internet adresi üzerinden tercih işlemlerini gerçekleştiren adaylar, karşılaştıkları Aday Değerlendirme Puanı (ADP) hakkında araştırma yaparken merak edilen MSÜ Aday Değerlendirme Puanı nasıl belirlenir, ne işe yarar? sorularının cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

MSÜ ADP NEDİR ? ADAY DEĞERLENDİRME PUANI (ADP) NE İŞE YARAR?

Milli Savunma Üniversitesi yerleştirme işlemleri tercih önceliğine ve Aday Değerlendirme Puanına (ADP) göre yapılmaktadır.

MSÜ başvuru kılavuzunda konuyla ilgili olarak " Yerleştirme süreci bitiminde okul kontenjanlarında eksik kalması durumunda "Ek Yerleştirme İşlemleri" sürecinde tercih önceliğine bakılmaksızın tercihlerinizin arasında bulunan ve Aday Değerlendirme Puanı sıranızın geldiği herhangi bir okula yerleştirileceğinizi UNUTMAYINIZ." ifadeleri yer almaktadır.

MSÜ ADAY DEĞERLENDİRME PUANI (ADP) NASIL BELİRLENİR?

İlk altı aylık askerlik hizmetini tamamlayarak terhis olanların ADP puanına 3puan,

altı ayın sonunda askerlik hizmetine devam edip on iki aylık askerlik hizmetini tamamlayarak terhis olanların ADP puanına 9 puan,

Meslek yüksekokulu veya mesleki ve teknik lise mezunlarından; ilk altı aylık askerlik hizmetini tamamlayarak terhis olanların ADP puanına 6 puan,

altı ayın sonunda askerlik hizmetine devam edip on iki aylık askerlik hizmetini tamamlayarak terhis olanların ADP puanına 12 puan ilave edilecektir.