ATAK 2 AĞIR TAARRUZ HELİKOPTER ÖZELLİKLERİ | Ağır sınıf taarruz helikopteri ATAK-2 ilk uçuşunu yaptı!

Savunma Sanayii çığır açmaya devam ediyor. ATAK-2, ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Birçok kişi ağır sınıf helikopterimiz ATAK-2 ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, ATAK-2 helikopter özellikleri ne? İşte detaylar...

ATAK-2 İLK KEZ HAVALANDI!

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den müjdeli haber ile ilgili paylaşım geldi. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ağır sınıf taarruz helikopteri ATAK-2'nin ilk kez havalandı. Yapılan paylaşımda, "İstanbul'daki TEKNOFEST coşkusuna Ankara'dan müjdeli bir selam ile katılıyoruz. Ağır sınıf taarruz helikopterimiz ATAK-2 ilk kez havalandı. TUSAŞ ve katkıda bulunan tüm paydaşlarımızı tebrik ediyoruz." ifadesini kullandı.

ATAK-2 HELİKOPTER NEDİR? ÖZELLİKLERİ NE?

ATAK 2 Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri Projesi kapsamında çalışmalar 17 Şubat 2019 tarihinde başladı. ATAK 2, ilk motor çalıştırma gereksinimleri olan testleri başarıyla sonuçlandırarak, projenin en önemli virajlarından olan ilk motor çalıştırmasını da 23 Nisan'da başarıyla icra etti. ATAK 2, tekerlerini yerden tamamen keserek 15.00 ila 15.15 saatleri arasında ilk test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Dünyanın bu sınıftaki üçüncü helikopteri olan ATAK-2'nin 10 ton ağırlığı ve 1200 kilogramlık mühimmat taşıyabiliyor.