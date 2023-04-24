Haberler Haberler TOKİ ÜCRET İADESİ NASIL ALINIR? | TOKİ 500 TL ne zaman iade edilecek 2022? - Ziraat Bankası, Halkbank TOKİ kura para iadesi nasıl geri alınır?

TOKİ ÜCRET İADESİ NASIL ALINIR? | TOKİ 500 TL ne zaman iade edilecek 2022? - Ziraat Bankası, Halkbank TOKİ kura para iadesi nasıl geri alınır?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında kura çekilişleri devam ediyor. Son olarak Diyarbakır ve Malatya'da yapılan kura çekilişlerinde, kendi isimleri çıkmayan vatandaşlar TOKİ ücret iadesi nasıl alınır? TOKİ 500 TL iade edilecek mi? Ne zaman iade edilecek? - 2022 TOKİ kura para iadesi nasıl geri alınır? sorularının cevabını araştırıyor. İşte TOKİ 500 TL para iadesi için yapılması gerekenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2023 Cumartesi 00:08 Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2023 Pazartesi 14:34
TOKİ ÜCRET İADESİ NASIL ALINIR? | TOKİ 500 TL ne zaman iade edilecek 2022? - Ziraat Bankası, Halkbank TOKİ kura para iadesi nasıl geri alınır?

TOKİ ÜCRET İADESİ NASIL ALINIR? | 5 milyondan fazla vatandaşın başvurduğu TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında kura çekilişleri devam ediyor. Heyecanla tamamlanması beklenen süreçte, kura yapılan illerde isimleri çıkmayan vatandaşlar ise, çekilişe katılabilmek için yatırdıkları 500 TL'nin iade edilip edilmeyeceğini araştırıyor. Başvuru sürecinde bankalar aracılığıyla TOKİ hesabına yatırılan 500 lira değerindeki çekiliş ücretini geri almak isteyen kişiler arama motorlarında TOKİ ücret iadesi nasıl alınır? TOKİ 500 TL iade edilecek mi? Ne zaman iade edilecek? - 2022 TOKİ kura para iadesi nasıl geri alınır? sorularının cevabını araştırırken tüm merak edilenleri haberimizde derledik. İşte detaylar...

TOKİ 500 TL İADE EDİLECEK Mİ? NE ZAMAN İADE EDİLECEK?

Kurada hak sahibi olamayanların başvuru bedelleri kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında iade edilecek. Başvuru iptal edilenler de kurayı beklemeden başvuru bedelini iade alabilecek.

ZİRAAT BANKASI, HALKBANK TOKİ KURA PARA İADESİ NASIL GERİ ALINIR?

Kurada hak sahibi olamayanlar, TOKİ başvuru ücreti iadelerini başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecekler.

HALKBANK TOKİ PARA İADESİ ALMAK İÇİN TIKLAYIN

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ TAKVİMİ

🏡21 Kasım: Erzincan🏡

🏡22 Kasım: Tunceli🏡

🏡23-24 Kasım: Elazığ🏡

🏡24-25 Kasım: Adıyaman🏡

🏡26-27-28 Kasım: Diyarbakır🏡

🏡28-29 Kasım: Malatya🏡

🏡1 Aralık: Bolu, Karaman🏡

🏡2 - 3 Aralık: Düzce🏡

🏡3 - 7 Aralık: Konya🏡

🏡4 - 5 Aralık: Zonguldak🏡

🏡6 Aralık: Bartın🏡

🏡7 Aralık: Karabük🏡

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